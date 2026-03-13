Бэм Адебайо набрал 21 очко за 35 минут в матче с «Бакс». В предыдущей игре он превзошел рекорд Брайанта
Привычный Бэм Адебайо вернулся после 83-очкового перфоманса.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо в четверг набрал 21 очко за 35 минут в победном матче с «Милоуки» (112:105).
В предыдущей игре против «Вашингтона» во вторник Адебайо неожиданно превзошел личный рекорд результативности Кобе Брайанта (81 очко). Записав на свой счет 83 очка, Бэм установил второй результат за всю историю НБА.
Сегодня Адебайо реализовал 6/20 с игры, включая 0/5 из-за дуги, а также 9/13 с линии.
Бэм Адебайо набрал 83 очка и заставил себя ненавидеть. В чем ценность неожиданного рекорда?
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Или может быть тот факт, что он сделал это против 29 команды лиги по защите?