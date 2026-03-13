Бэм Адебайо набрал 21 очко за 35 минут в матче с «Бакс». В предыдущей игре он превзошел рекорд Брайанта

Привычный Бэм Адебайо вернулся после 83-очкового перфоманса.

Центровой «Майами » Бэм Адебайо в четверг набрал 21 очко за 35 минут в победном матче с «Милоуки» (112:105).

В предыдущей игре против «Вашингтона» во вторник Адебайо неожиданно превзошел личный рекорд результативности Кобе Брайанта (81 очко). Записав на свой счет 83 очка, Бэм установил второй результат за всю историю НБА .

Сегодня Адебайо реализовал 6/20 с игры, включая 0/5 из-за дуги, а также 9/13 с линии.

