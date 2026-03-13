  • Бэм Адебайо набрал 21 очко за 35 минут в матче с «Бакс». В предыдущей игре он превзошел рекорд Брайанта
12

Бэм Адебайо набрал 21 очко за 35 минут в матче с «Бакс». В предыдущей игре он превзошел рекорд Брайанта

Привычный Бэм Адебайо вернулся после 83-очкового перфоманса.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо в четверг набрал 21 очко за 35 минут в победном матче с «Милоуки» (112:105).

В предыдущей игре против «Вашингтона» во вторник Адебайо неожиданно превзошел личный рекорд результативности Кобе Брайанта (81 очко). Записав на свой счет 83 очка, Бэм установил второй результат за всю историю НБА.

Сегодня Адебайо реализовал 6/20 с игры, включая 0/5 из-за дуги, а также 9/13 с линии.

Бэм Адебайо набрал 83 очка и заставил себя ненавидеть. В чем ценность неожиданного рекорда? 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
А в чем смысл этой новости? А я скажу в чем - набить комментов на хейт контенте.
Так тихо и буднично стал собой.
83 очка Бэма это явная аномалия , для меня это как 50 очков Малакая Флинна в 2024
дали бы еще + 30 штрафных пробить мог и 50 наковырять. 13 - это не уровень рекордсмена, я считаю.
Статистика же знает всё. 62 очка это самая большая разница между карьер хай и некст гейм?
Достижение Кобе было как блестящий самородок на вершине кучи пустой породы. А от результата Бэма ощущение как будто он присел и на этот самородок сверху насрал
Достижение Кобе было как блестящий самородок на вершине кучи пустой породы. А от результата Бэма ощущение как будто он присел и на этот самородок сверху насрал
Красиво сказано
Достижение Кобе было как блестящий самородок на вершине кучи пустой породы. А от результата Бэма ощущение как будто он присел и на этот самородок сверху насрал
Интересно, а 20 штрафных, которые бросил Кобе за эту снижают ценность этого самородка?
Или может быть тот факт, что он сделал это против 29 команды лиги по защите?
Никто и не ждал что он в следующей игре на рекорд Чемберлена замахнётся. К тому же не против Вашингтона это невыполнимо )
