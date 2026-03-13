  • Эрик Споэльстра о 83 очках Адебайо: «Не собираюсь ни перед кем извиняться. Мы должны были пользоваться моментом»
6

Эрик Споэльстра ответил критикам Адебайо и его рекордной игры.

По словам главного тренера «Майами» Эрика Споэльстры, он не считает зазорным то, как играла команда в концовке недавнего матча с «Вашингтоном», когда Бэм Адебайо набрал 83 очка.

«Не собираюсь ни перед кем извиняться. Точка.

Есть такой латинский термин carpe diem. Это означает «лови момент». Мы должны были пользоваться моментом. Для меня большая честь, что мы все стали частью этого», – заявил Споэльстра.

Несмотря на крупное преимущество, «Хит» целенаправленно играли на Адебайо, который в итоге провел вторую по результативности игру за всю историю НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Эрик Споэльстра: "Нам плевать что уже несколько дней полыхает у фанов Кобе"
Во время игры, Спо походу уже придумывал ответ на предполагаемый вопрос
Бэм Адебайо набрал 83 очка и заставил себя ненавидеть. В чем ценность неожиданного рекорда?
вчера, 18:38
Гордон Хэйворд: «60 очков Кобе в прощальном матче тоже были не совсем легитимны, но последние минуты – по‑настоящему легендарны»
12 марта, 21:31
Гордон Хэйворд о 83 очках Адебайо: «Не думаю, что это идет на пользу лиге»
12 марта, 15:07
Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
7 минут назад
Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
44 минуты назад
«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча
сегодня, 19:59
Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день
сегодня, 19:35
Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа
сегодня, 19:21
Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
сегодня, 19:07
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
сегодня, 18:53
Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 18:35
Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
сегодня, 18:25Фото
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 18:09
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия сыграет с Францией, США – против Италии и другие матчи
26 минут назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»
32 минуты назад
Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»
сегодня, 16:40
Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
сегодня, 16:35
Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»
сегодня, 16:08
Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол
сегодня, 14:58
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нанси», «Бурк» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Триест» сыграет с «Тренто», «Венеция» – против «Удине»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Клужем», «Игокеа» сыграет с «Босна Роялом»
сегодня, 12:40
