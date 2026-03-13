Эрик Споэльстра о 83 очках Адебайо: «Не собираюсь ни перед кем извиняться. Мы должны были пользоваться моментом»

Эрик Споэльстра ответил критикам Адебайо и его рекордной игры.

По словам главного тренера «Майами » Эрика Споэльстры , он не считает зазорным то, как играла команда в концовке недавнего матча с «Вашингтоном», когда Бэм Адебайо набрал 83 очка.

«Не собираюсь ни перед кем извиняться. Точка.

Есть такой латинский термин carpe diem. Это означает «лови момент». Мы должны были пользоваться моментом. Для меня большая честь, что мы все стали частью этого», – заявил Споэльстра.

Несмотря на крупное преимущество, «Хит» целенаправленно играли на Адебайо, который в итоге провел вторую по результативности игру за всю историю НБА .