Вембаньяма пропустил матч с «Наггетс» из-за болей в голеностопе

«Сан-Антонио » провел матч с «Денером» (131:136) без центрового Виктора Вембаньямы , который не вышел на площадку из-за болей в правом голеностопе.

«Сперс» объявили о решении по Вембаньяме примерно за 45 минут до начала встречи.

Француз, чье участие в игре изначально было под вопросом, перед матчем проверял состояние голеностопа на разминке.

«Мы серьезно относимся к таким ситуациям. Но в любом случае это очень краткосрочная проблема», – прокомментировал ситуацию главный тренер техасцев Митч Джонсон .