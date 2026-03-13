Вембаньяма пропустил матч с «Наггетс» из-за болей в голеностопе
«Сан-Антонио» провел матч с «Денером» (131:136) без центрового Виктора Вембаньямы, который не вышел на площадку из-за болей в правом голеностопе.
«Сперс» объявили о решении по Вембаньяме примерно за 45 минут до начала встречи.
Француз, чье участие в игре изначально было под вопросом, перед матчем проверял состояние голеностопа на разминке.
«Мы серьезно относимся к таким ситуациям. Но в любом случае это очень краткосрочная проблема», – прокомментировал ситуацию главный тренер техасцев Митч Джонсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Повезло Денверу
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем