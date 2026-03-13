Никола Йокич оформил 10-й в карьере трипл-дабл с линейкой 30-20-10

Йокич собрал очередной выдающийся трипл-дабл.

В матче против «Сан-Антонио» суперзвезда «Денвера» Никола Йокич оформил свой 190-й трипл-дабл.

Проведя на паркете 39 минут, Йокич отметился 31 очком (9 из 17 с игры, 2 из 6 трехочковых, 11 из 11 штрафных), 20 подборами и 12 передачами при 3 потерях, а также 3 перехватами и 2 блок-шотами.

Сербский центровой в 10-й раз за карьеру собрал трипл-дабл при 30+ очках, 20+ подборах и 10+ передачах. По этому показателю в истории НБА он уступает только Уилту Чемберлену (16).

«Наггетс» отыгрались с «-20» по ходу матча и победили «Сперс» – 136:131.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on ESPN
12 передач на 3 потери - элитный уровень!
Николай Йокич MVP
Обычный Йокич-уровень
Nikita Dorodenko
Точно не в месяц после травмы. У него очень много потерь, на квадруплы с потерями 2-3 раза замахивался
это было бы круто против Вембаньямы, именно их дуэль хотелось посмотреть, но не срослось.
Набирает форму потихоньку. Погрузнел визуально за время простоя
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
12 марта, 09:45
12 марта, 09:45
25-й трипл-дабл (16+13+12) Николы Йокича в сезоне принес «Денверу» разгромную победу над «Хьюстоном»
12 марта, 05:44
12 марта, 05:44Видео
«Те, кто считает, что в НБА нет защиты... С вами не о чем разговаривать». Редчайшее интервью Йокича
11 марта, 12:00
11 марта, 12:00
