Никола Йокич оформил 10-й в карьере трипл-дабл с линейкой 30-20-10
В матче против «Сан-Антонио» суперзвезда «Денвера» Никола Йокич оформил свой 190-й трипл-дабл.
Проведя на паркете 39 минут, Йокич отметился 31 очком (9 из 17 с игры, 2 из 6 трехочковых, 11 из 11 штрафных), 20 подборами и 12 передачами при 3 потерях, а также 3 перехватами и 2 блок-шотами.
Сербский центровой в 10-й раз за карьеру собрал трипл-дабл при 30+ очках, 20+ подборах и 10+ передачах. По этому показателю в истории НБА он уступает только Уилту Чемберлену (16).
«Наггетс» отыгрались с «-20» по ходу матча и победили «Сперс» – 136:131.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on ESPN
6 комментариев
12 передач на 3 потери - элитный уровень!
Обычный Йокич-уровень
Точно не в месяц после травмы. У него очень много потерь, на квадруплы с потерями 2-3 раза замахивался
это было бы круто против Вембаньямы, именно их дуэль хотелось посмотреть, но не срослось.
Набирает форму потихоньку. Погрузнел визуально за время простоя
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем