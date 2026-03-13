Никола Йокич оформил 10-й в карьере трипл-дабл с линейкой 30-20-10

Йокич собрал очередной выдающийся трипл-дабл.

В матче против «Сан-Антонио » суперзвезда «Денвера » Никола Йокич оформил свой 190-й трипл-дабл.

Проведя на паркете 39 минут, Йокич отметился 31 очком (9 из 17 с игры, 2 из 6 трехочковых, 11 из 11 штрафных), 20 подборами и 12 передачами при 3 потерях, а также 3 перехватами и 2 блок-шотами.

Сербский центровой в 10-й раз за карьеру собрал трипл-дабл при 30+ очках, 20+ подборах и 10+ передачах. По этому показателю в истории НБА он уступает только Уилту Чемберлену (16).

«Наггетс» отыгрались с «-20» по ходу матча и победили «Сперс» – 136:131.