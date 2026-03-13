Гилджес-Александер провел 127-ю подряд игру с 20 и более очками, превзойдя рекордную серию Чемберлена

ШГА превзошел рекорд Чемберлена.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер в четверг провел 127-й подряд матч с 20 и более набранными очками, обновив рекордную серию Уилта Чемберлена , установленную в 1961-1963 годах.

В матче с «Бостоном» (104:102) в активе действующего MVP НБА 35 очков.

Серия Гилджес-Александера началась 1 ноября 2024 года.

Канадец (31,8 очка в среднем) имеет шансы стать первым игроком, набирающим в среднем не менее 30 очков в четырех сезонах подряд со времен Майкла Джордана.