  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
9

Гилджес-Александер провел 127-ю подряд игру с 20 и более очками, превзойдя рекордную серию Чемберлена

ШГА превзошел рекорд Чемберлена.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер в четверг провел 127-й подряд матч с 20 и более набранными очками, обновив рекордную серию Уилта Чемберлена, установленную в 1961-1963 годах.

В матче с «Бостоном» (104:102) в активе действующего MVP НБА 35 очков.

Серия Гилджес-Александера началась 1 ноября 2024 года.

Канадец (31,8 очка в среднем) имеет шансы стать первым игроком, набирающим в среднем не менее 30 очков в четырех сезонах подряд со времен Майкла Джордана.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoОклахома-Сити
logoУилт Чемберлен
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
MVP одним словом, думаю возьмёт и в этом году, достоин более чем
Ха-ха, циферки циферками, а у ШГА было столько же женщин, сколько у Уилта? Что?! Нет? Свободен! Могучее моджо великого Уилта никому не перебить!!)) Шучу, Шуба - молодчик!)
Наш ответ Чемберлену
Поздравляю, великое достижение
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
