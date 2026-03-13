19

Гордон Хэйворд: «60 очков Кобе в прощальном матче тоже были не совсем легитимны, но последние минуты – по‑настоящему легендарны»

Экс-игрок «Юты» сравнил 60 очков Кобе Брайанта с 83 очками Бэма Адебайо.

Бывший игрок НБА Гордон Хэйворд, ранее усомнившийся в легитимности исторического результата центрового «Майами» Бэма Адебайо, поделился своими впечатлениями о последнем матче Кобе Брайанта, в котором легендарный защитник набрал 60 очков против «Юты».

«Тот матч отличался от любого другого, в котором я участвовал… Он выполнил, по‑моему, 50 бросков или около того, так что та игра тоже была не совсем «легитимной». Обе команды уже не претендовали на плей‑офф, мы знали это, «Лейкерс» знали это.

Разумеется, мы не просто позволяли ему набирать очки… Но последние три минуты того матча полностью отличались от того, что было в игре «Майами». В эти минуты вернулся прежний Кобе – это было по‑настоящему легендарно», – поделился Хэйворд в эфире SiriusXM NBA.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SiriusXM NBA Radio
У игрока появилась возможность занять второе место в истории по очкам в одном матче и вписать свое имя в историю, он это не отрицает, тренер это не отрицает, для чего тогда вообще в баскетбол они выходят играть, я бы ещё понял фарс ситуации если бы команда проигрывала, а они на статистику играли, но Бэм принес победу своей команде и при этом, после того как он набрал 83 очка его заменили за 1 минуту до конца, в отличии от того же Кобе который при +20 играл до самого конца и так же бил штрафные, что бы набрать больше 80ти очков. В чем претензия-то у этого беляша?:)
Какие ещё плюс 20? Лал в принципе вышли вперёд впервые в 3ч за 1,16. В 4ч было +17, только кобе там все и вытащил. А тут уже с первой половины было +25
А зачем его держали на площадке до самого конца почти, и только за 4 секунды до конца заменили?:) Что бы набил статку, я не могу понять это другое или что?:) Так и Бэм тут все вытащил, Вашик в отличии от днищенского Торонто 130 очков почти набрал, и что бы не упустить преимущество надо держать лучших игроков до конца, тем более ты сам прекрасно понимаешь, что сейчас двузначный отрыв в очках отыгрывается за пару минут и гораздо чаще, чем 20 лет назад:))
Юта так то еще могла попасть в ПО в последнем матче) надо было самим побеждать, а потом ждать слив от Хьюстона)
