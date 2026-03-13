Гордон Хэйворд: «60 очков Кобе в прощальном матче тоже были не совсем легитимны, но последние минуты – по‑настоящему легендарны»

Экс-игрок «Юты» сравнил 60 очков Кобе Брайанта с 83 очками Бэма Адебайо.

Бывший игрок НБА Гордон Хэйворд, ранее усомнившийся в легитимности исторического результата центрового «Майами» Бэма Адебайо , поделился своими впечатлениями о последнем матче Кобе Брайанта , в котором легендарный защитник набрал 60 очков против «Юты».

«Тот матч отличался от любого другого, в котором я участвовал… Он выполнил, по‑моему, 50 бросков или около того, так что та игра тоже была не совсем «легитимной». Обе команды уже не претендовали на плей‑офф, мы знали это, «Лейкерс » знали это.

Разумеется, мы не просто позволяли ему набирать очки… Но последние три минуты того матча полностью отличались от того, что было в игре «Майами ». В эти минуты вернулся прежний Кобе – это было по‑настоящему легендарно», – поделился Хэйворд в эфире SiriusXM NBA.