Кубок России. «Финал четырех». 25 очков Ярослава Никонова не спасли ЦСКА-2 от проигрыша МБА-МАИ, «Пари НН» одолел «Динамо-Владивосток» после двух овертаймов
13 марта во Владивостоке стартовал «Финал четырех» Кубка России.
МБА-МАИ победил ЦСКА-2, несмотря на 25 очков Ярослава Никонова (7 из 15 с игры, 3 из 8 трехочковых, 8 из 8 штрафных), и лишь в своем четвертом по счету «Финале четырех» смог стать участником золотого матча.
«Пари НН» обыграл «Динамо-Владивосток» после двух овертаймов.
Финал четырех
Владивосток
МБА-МАИ – ЦСКА-2 – 85:77 (19:23, 24:19, 19:12, 23:23)
МБА-МАИ: Савков (17), Гудумак (15), Балашов (12 + 6 подборов), Зубков (9 + 7 подборов).
ЦСКА-2: Никонов (25), Лавренов (11 + 5 подборов), Тюлюбаев (9), Петухов (8 + 6 подборов).
13 марта, 10:00
Пари Нижний Новгород – Динамо-Владивосток – 97:93 2ОТ (22:22, 20:26, 19:11, 16:18, 5:5, 15:11)
ПАРИ НН: Попов (22 + 7 подборов), Хоменко (21 + 12 подборов), Карпенков (14 + 7 подборов), Якушин (10 + 5 подборов + 5 передач).
ДИНАМО В: Смит (23), Стребков (20), Кроули (19 + 17 подборов), Аксенов (12).
13 марта, 13:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское