  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кубок России. «Финал четырех». 25 очков Ярослава Никонова не спасли ЦСКА-2 от проигрыша МБА-МАИ, «Пари НН» одолел «Динамо-Владивосток» после двух овертаймов
13 марта во Владивостоке прошли полуфинальные матчи Кубка России.

МБА-МАИ победил ЦСКА-2, несмотря на 25 очков Ярослава Никонова (7 из 15 с игры, 3 из 8 трехочковых, 8 из 8 штрафных), и лишь в своем четвертом по счету «Финале четырех» смог стать участником золотого матча.

«Пари НН» обыграл «Динамо-Владивосток» после двух овертаймов.

Кубок России

Финал четырех 

Владивосток

МБА-МАИЦСКА-2 – 85:77 (19:23, 24:19, 19:12, 23:23)

МБА-МАИ: Савков (17), Гудумак (15), Балашов (12 + 6 подборов), Зубков (9 + 7 подборов).

ЦСКА-2: Никонов (25), Лавренов (11 + 5 подборов), Тюлюбаев (9), Петухов (8 + 6 подборов).

13 марта, 10:00

Пари Нижний Новгород – Динамо-Владивосток – 97:93 2ОТ (22:22, 20:26, 19:11, 16:18, 5:5, 15:11)

ПАРИ НН: Попов (22 + 7 подборов), Хоменко (21 + 12 подборов), Карпенков (14 + 7 подборов), Якушин (10 + 5 подборов + 5 передач).

ДИНАМО В: Смит (23), Стребков (20), Кроули (19 + 17 подборов), Аксенов (12).

13 марта, 13:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Опубликовал: opimakh.ilya
Кубок России
logoБК Пари Нижний Новгород
logoМБА-МАИ
ЦСКА-2
Динамо-Владивосток
результаты
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Нижнему!
Мба ужасен, против второй команды цска так играть
а косание счита рукой после броска это судьи решают ? как влияет на бросок ?))странно я думал это сразу голтейднг
Ответ zastup
А косание счита это припадоватили рускаво езыка как щитают?
Ответ zastup
Хороший вопрос, кто в курсе? После броска игрок бьет рукой в щит, это не автоматический голтендинг?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Дячок: «Финал четырех Кубка России во Владивостоке – следствие планомерной работы региона»
2 марта, 13:57
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
18 февраля, 21:08
Рекомендуем
Главные новости
Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
29 минут назад
Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
сегодня, 20:22
«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча
сегодня, 19:59
Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день
сегодня, 19:35
Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа
сегодня, 19:21
Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
сегодня, 19:07
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
сегодня, 18:53
Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 18:35
Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
сегодня, 18:25Фото
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Триест» победил «Тренто», «Венеция» обыграла «Удине»
3 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» победил «Клуж», «Игокеа» не справилась с «Босна Роялом»
5 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия сыграет с Францией, США – против Италии и другие матчи
48 минут назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»
54 минуты назад
Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»
сегодня, 16:40
Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
сегодня, 16:35
Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»
сегодня, 16:08
Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол
сегодня, 14:58
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нанси», «Бурк» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Рекомендуем