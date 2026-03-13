Кубок России. «Финал четырех». 25 очков Ярослава Никонова не спасли ЦСКА-2 от проигрыша МБА-МАИ, «Пари НН» одолел «Динамо-Владивосток» после двух овертаймов

13 марта во Владивостоке прошли полуфинальные матчи Кубка России.

13 марта во Владивостоке стартовал «Финал четырех» Кубка России.

МБА-МАИ победил ЦСКА-2, несмотря на 25 очков Ярослава Никонова (7 из 15 с игры, 3 из 8 трехочковых, 8 из 8 штрафных), и лишь в своем четвертом по счету «Финале четырех» смог стать участником золотого матча.

«Пари НН» обыграл «Динамо-Владивосток» после двух овертаймов.

Кубок России

Финал четырех

Владивосток

МБА-МАИ – ЦСКА-2 – 85:77 (19:23, 24:19, 19:12, 23:23)

МБА-МАИ : Савков (17), Гудумак (15), Балашов (12 + 6 подборов), Зубков (9 + 7 подборов).

ЦСКА-2 : Никонов (25), Лавренов (11 + 5 подборов), Тюлюбаев (9), Петухов (8 + 6 подборов).

13 марта , 10:00

Пари Нижний Новгород – Динамо-Владивосток – 97:93 2ОТ (22:22, 20:26, 19:11, 16:18, 5:5, 15:11)

ПАРИ НН : Попов (22 + 7 подборов), Хоменко (21 + 12 подборов), Карпенков (14 + 7 подборов), Якушин (10 + 5 подборов + 5 передач).

ДИНАМО В : Смит (23), Стребков (20), Кроули (19 + 17 подборов), Аксенов (12).

13 марта , 13:00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское