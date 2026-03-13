НБА. Дончич набрал 51 очко в победной игре с «Чикаго», 31+20+12 Йокича помогли «Денверу» отыграться с «-20» и победить «Сан-Антонио», «Оклахома» одолела «Бостон» благодаря 35 очкам Гилджес-Александера и другие результаты

13 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Оклахома» победила «Бостон » (104:102). Защитник «Тандер» Шэй Гилджес‑Александер обновил рекорд НБА по матчам с 20+ очками подряд, набрав 35 очков (13 из 18 с игры, 2 из 5 трехочковых, 7 из 8 штрафных).

«Сан-Антонио » без Виктора Вембаньямы упустил 20-очковое преимущество и уступил «Денверу » (131:136). Защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй отметился 39 очками (11 из 21 с игры, 2 из 6 трехчоковых, 15 из 15 штрафных), центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 31 очко, 20 подборов и 12 передач (9 из 17 с игры, 2 из 6 техочковых, 11 из 11 штрафных).

«Лейкерс» обыграли «Чикаго» (142:130), защитник «озерников» Лука Дончич набрал 51 очко (17 из 31 из игры, 9 из 14 трехочковых и 8 из 9 штрафных) и был близок к трипл-даблу (10 подборов и 9 передач)

