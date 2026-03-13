  НБА. Дончич набрал 51 очко в победной игре с «Чикаго», 31+20+12 Йокича помогли «Денверу» отыграться с «-20» и победить «Сан-Антонио», «Оклахома» одолела «Бостон» благодаря 35 очкам Гилджес-Александера и другие результаты
НБА. Дончич набрал 51 очко в победной игре с «Чикаго», 31+20+12 Йокича помогли «Денверу» отыграться с «-20» и победить «Сан-Антонио», «Оклахома» одолела «Бостон» благодаря 35 очкам Гилджес-Александера и другие результаты

13 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Оклахома» победила «Бостон» (104:102). Защитник «Тандер» Шэй Гилджес‑Александер обновил рекорд НБА по матчам с 20+ очками подряд, набрав 35 очков (13 из 18 с игры, 2 из 5 трехочковых, 7 из 8 штрафных).

«Сан-Антонио» без Виктора Вембаньямы упустил 20-очковое преимущество и уступил «Денверу» (131:136). Защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй отметился 39 очками (11 из 21 с игры, 2 из 6 трехчоковых, 15 из 15 штрафных), центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 31 очко, 20 подборов и 12 передач (9 из 17 с игры, 2 из 6 техочковых, 11 из 11 штрафных).

«Лейкерс» обыграли «Чикаго» (142:130), защитник «озерников» Лука Дончич набрал 51 очко (17 из 31 из игры, 9 из 14 трехочковых и 8 из 9 штрафных) и был близок к трипл-даблу (10 подборов и 9 передач)

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Топ 3 опасностей в истории человечества:
1) Чума
2) Ядерное оружие
3) Разведённый Дончич
Ответ John Bunting
Не разведенный Дончич, а скорее одинокий Дончич
Ответ SergoSSS
Ну я не думаю, что он одинокий)
А чего это никто даже 30ку против Вашика не выбил сегодня, говорят же против них можно и 100 набрать:)
Ответ rigobersong
Ровно по той же причине,почесу Адебайо сегодня 21 набрал
ну кто там за Орландо пробьёт карьерхай против вашиков?
Ответ M D
Судя по некоторым комментариям на Спортсе о "силе" Вашингтона, побить рекорд может и Гога Битадзе, и некий Ноа Пенда, не говоря уж о Джейсе Ричардсоне
Ответ M D
Карим Абдул Джабар планирует возобновить карьеру на 1 матч и раскатать Виззардс в одну маску :)
Джордан на 1 четверть может вернуться и такому Вашингтону показать "кузькину мать".
А если без рофлов, Бен Симмонс дал комментарий, что готов 34 трехочковых с логотипа за первую половину накидать днарям из столицы
Да, "Денвер" дает знатно прикурить "Сан-Антонио" у них дома в 4 четверти 34-13 это просто жесть. Ну и Никола с триплом 30+20+10 это уже обыденность.
Ответ Алексей Кузнецов
Да, "Денвер" дает знатно прикурить "Сан-Антонио" у них дома в 4 четверти без Вембы)
Ответ Алексей Кузнецов
Без Виктора Денвер еле еле побеждает
Финикс приближается к первой шестёрке команд на западе, радует ещё и то, что Букер и Грин набирают обороты, благо соперник сегодня был подходящий.
Финиксу победы, нельзя отставать от Наггетс, Лейкерс, Тимбервулвз, Рокетс.
Вполне ожидаемый слив Сперс без Вемби. Неожижанностью скорее был 20 очковый перевес по ходу игры. Импотенция в заключительной четверти уже не в первый раз в сезоне.
Ответ starina1
Почему САС не заигрывали своих больших абсолютно непонятно. На площадке присутствовали, а зачем присутствовали непонятно. Для номинала что ли?) Особенно во второй половине, когда начала сбоить через карапузов.
Ответ Daishi
Сегодня были не те большие, которых можно задействовать.
Прекрасное утро!) Лейкерс с победой, 7—1 в последних матчах и это почти без Леброна. Дончич шикарен. Лал делят 3 место с Хьюстоном.Ну и Эйтон сегодня был живой. И Ривз в огне.
Ответ Xell
Так с Леброном хуже играют, лол
Ответ Александр Митраков
когда все трое на площадке то хуже да, а если лука+леброн, то тоже были неплохие игры. именно если все трое лука+леброн+ривз играют, тогда конечно начинается суета, игра без защиты и слабые результаты в целом
В Далласе, похоже, появился сильный некромант. Иначе я не могу объяснить воскрешение Миддлтона. Он до этого за весь сезон 20 очков-то пробивал всего 2 раза. А тут сразу 35.
Ответ rembrandao
У Майами взяли после игры Бэма))
У бэма 6 очков, ещё 78 и новый рекорд
Ответ Вадим Ермаков
надо уже фолить начинать чтобы больше атак для него выиграть а то времени может не хватить рекорд обновить
