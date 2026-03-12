Матурин о потасовке в матче с «Миннесотой»: «Я просто хотел быть хорошим партнером по команде»

Защитник «Клипперс» прокомментировал конфликт с игроками «Миннесоты» .

«Клипперс» разгромили «Миннесоту» на своей арене – 153:128. После финальной сирены между защитником хозяев Беннедиктом Матурином и игроками «Тимбервулвз» вспыхнул конфликт.

После игры Матурин объяснил, что пытался забрать мяч на память для разыгрывающего Шона Педуллы, который набрал первые очки в карьере в НБА.

«Да, я пытался забрать мяч. Мой новичок набрал свои первые очки в НБА. Я не могу относиться к этому легкомысленно: такое случается лишь раз. Я просто хотел быть хорошим партнером по команде, хотел забрать мяч. Мы не должны решать подобные ситуации с помощью насилия. Нам нужен мир. Всем нужен мир», – заявил 23-летний баскетболист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевое интервью Беннедикта Матурина
А зачем Миннесоте этот мяч понадобился?
Игра была на поле ЛАК, хозяева победили.
Какого рожна Наз Рид полез отнимать мяч у Матурина?
Все, что вызывает улыбку Кавая — хорошо 😁
