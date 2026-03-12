Николас Лапровиттола пропустит остаток сезона Евролиги

Разыгрывающий «Барселоны» Лапровиттола выбыл до конца сезона Евролиги.

«Барселона» потеряла разыгрывающего Николаса Лапровиттолу до конца сезона Евролиги. Клуб официально сообщил, что аргентинец получил полный разрыв сухожилия приводящей мышцы правого бедра.

Игрок пройдет консервативное лечение, срок восстановления оценивается примерно в три месяца. Ожидается, что он вернется лишь к поздним стадиям плей-офф чемпионата Испании.

«Это будет длительное отсутствие, и это серьезный удар. Он игрок с уникальным талантом», – отметил главный тренер Хавьер Паскуаль.

Лапровиттола уже выбывал из строя в конце ноября из-за аналогичной травмы. В текущем сезоне он провел 20 матчей в Евролиге, набирая в среднем 8 очков и 3,9 передачи за 17 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
