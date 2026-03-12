«Барселона» работает над приобретением Мозеса Райта из «Жальгириса» к следующему сезону
«Барселона» ищет центрового на следующий сезон. Среди основных вариантов – 27-летний американец Мозес Райт (206 см).
Райт проводит первый сезон в «Жальгирисе» после перехода из «Олимпиакоса». На его счету 13 очков и 6,2 подбора в среднем за 22,5 минуты в Евролиге.
Центровой стал MVP 28-го тура нынешнего розыгрыша турнира.
Райт работает над получением паспорта Кипра.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Scorakias
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем