«Барселона» работает над приобретением Мозеса Райта из «Жальгириса» к следующему сезону

Мозес Райт может перейти в «Барселону» летом.

«Барселона » ищет центрового на следующий сезон. Среди основных вариантов – 27-летний американец Мозес Райт (206 см).

Райт проводит первый сезон в «Жальгирисе » после перехода из «Олимпиакоса». На его счету 13 очков и 6,2 подбора в среднем за 22,5 минуты в Евролиге.

Центровой стал MVP 28-го тура нынешнего розыгрыша турнира.

Райт работает над получением паспорта Кипра.