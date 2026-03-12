Дарко Раякович: «Сезон длинный, у всех бывают спады, сейчас у нас такой отрезок»

Дарко Раякович прокомментировал последние неудачи «Торонто».

«Рэпторс» проиграли 4 из 5 последних матчей. Последней неудачей стало поражение от «Нового Орлеана» – 111:122. Главный тренер Дарко Раякович прокомментировал ситуацию.

«Нужно как минимум отдать должное соперникам. Мы играли против действительно хорошей команды, которая хорошо себя показала в матче. Это же тоже имеет значение?

Они попадали в кольцо, в сложных ситуациях, в нужные моменты.

В данный момент нам не удается продемонстрировать свой лучший баскетбол. Все в наших руках. Нам надо собраться и отреагировать. Мы точно знаем, что надо делать.

Сезон длинный. В какой-то момент у каждой команды происходит спад. Сейчас у нас такой отрезок. Надо продолжать работать и искать решение», – заключил Раякович.

«Рэпторс» упали на 7-е место на Востоке с результатом 36-29.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Омера Османа
