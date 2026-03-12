Манучар Маркоишвили будет руководить «Монако» в матчах Евролиги
Манучар Маркоишвили заменит Вассилиса Спанулиса в Евролиге.
Вассилис Спанулис покинул «Монако» вместе с двумя своими помощниками – Илиасом Канцурисом и Костасом Харалампидисом.
39-летний Манучар Маркоишвили будет исполнять обязанности главного тренера «Монако» в рамках Евролиги. Грузинский специалист уже 5 лет работает в клубе и возглавит команду в игре против «Олимпиакоса».
Сергей Гладырь руководил коллективом в чемпионате Франции из-за отсутствия у Маркоишвили необходимой тренерской лицензии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BeBasket
Материалы по теме
