0

Манучар Маркоишвили будет руководить «Монако» в матчах Евролиги

Манучар Маркоишвили заменит Вассилиса Спанулиса в Евролиге.

Вассилис Спанулис покинул «Монако» вместе с двумя своими помощниками – Илиасом Канцурисом и Костасом Харалампидисом.

39-летний Манучар Маркоишвили будет исполнять обязанности главного тренера «Монако» в рамках Евролиги. Грузинский специалист уже 5 лет работает в клубе и возглавит команду в игре против «Олимпиакоса».

Сергей Гладырь руководил коллективом в чемпионате Франции из-за отсутствия у Маркоишвили необходимой тренерской лицензии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BeBasket
logoВассилис Спанулис
Сергей Гладырь
logoЕвролига
logoМонако
Костас Харалампидис
logoчемпионат Франции
logoМанучар Маркоишвили
Илиас Канцурис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Могли бы достичь большего вместе». «Монако» официально подтвердил уход Вассилиса Спанулиса
11 марта, 12:03Фото
«Монако» принял отставку Вассилиса Спанулиса
11 марта, 06:53
Никола Миротич выбыл на неопределенный срок из-за травмы стопы
7 марта, 17:30
Рекомендуем
Главные новости
Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»
21 минуту назад
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
51 минуту назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
59 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
сегодня, 19:28Live
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
сегодня, 19:20Фото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 19:10
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026
39 минут назадФото
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
сегодня, 19:27Фото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
сегодня, 19:05
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Рекомендуем