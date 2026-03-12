Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург

Джонни Джузэнг приблизился к выходу на площадку.

24-летний американский форвард Джонни Джузэнг подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона. Он должен будет заменить вернувшегося в Евролигу Ливая Рэндольфа.

Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург и будет готов к выступлению после результатов медосмотра.

Следующим домашним матчем клуба и возможностью увидеть игрока для болельщиков команды на своей арене станет встреча с «Локомотивом-Кубань» 22 марта.