Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
Джонни Джузэнг приблизился к выходу на площадку.
24-летний американский форвард Джонни Джузэнг подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона. Он должен будет заменить вернувшегося в Евролигу Ливая Рэндольфа.
Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург и будет готов к выступлению после результатов медосмотра.
Следующим домашним матчем клуба и возможностью увидеть игрока для болельщиков команды на своей арене станет встреча с «Локомотивом-Кубань» 22 марта.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Зенита»
темная лошадка
