Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»

Стивен Эй Смит обрушился с критикой на «Вашингтон».

Центровой Бэм Адебайо останется в истории после 83 очков в матче с «Уизардс». Игрок получил право на 43 штрафных броска.

«Дело в «Уизардс». Они кошмарны. Позволяют как-то переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже.

Казалось, что они помогают Бэму с его рекордом. Зачем нужно было столько фолить на нем?

Эта сомнительная слава останется с «Уизардс» навсегда. Име Удока был прав, что упомянул это .

Столица породила много всего, от чего нас тошнит. Это был один из таких моментов», – разошелся ведущий ESPN Стивен Эй Смит.