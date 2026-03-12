Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
Стивен Эй Смит обрушился с критикой на «Вашингтон».
Центровой Бэм Адебайо останется в истории после 83 очков в матче с «Уизардс». Игрок получил право на 43 штрафных броска.
«Дело в «Уизардс». Они кошмарны. Позволяют как-то переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже.
Казалось, что они помогают Бэму с его рекордом. Зачем нужно было столько фолить на нем?
Эта сомнительная слава останется с «Уизардс» навсегда. Име Удока был прав, что упомянул это.
Столица породила много всего, от чего нас тошнит. Это был один из таких моментов», – разошелся ведущий ESPN Стивен Эй Смит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Да угомонятся они уже или нет... Уизардс плохи, но в данном конкретном случае - не ужасны. Молодые парни, часть которых не одарена особым талантом, делали, что могли. Тренер тоже делал, что мог. Так совпало, что они легли под этот каток. Честно, создание связки Янг-Дэвис мне видится гораздо большей проблемой. А то что против них побит рекорд Кобе... Ну неужели последние 20 лет кто то смотрел на Торонто и думал: "ха, лохи, это вам Брайант 81 отгрузил". Да всем насрать на оппонента.
ну не скажи - у многих особенно из числа тех кто не особенно следит за НБА первая ассоциация с Рэпторс не то что это клуб с которым Кавай не так давно чемпионство выиграл а как раз "а это же та самая команда в игре с которой Кобе 81 очко набрал"
Не поклонник Кобе, но разница между "команда, против которой Кобе набрал 81" и "команда, против которой Адебайо набрал 83" - весьма приличная.
Какая игра слов)
