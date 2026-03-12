Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»

Энтони Эдвардс прокомментировал поражение от «Клипперс».

36 очков защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса не хватило, чтобы побороться за победу в матче с «Клипперс» (128:153). Эдвардс прокомментировал выступление лидера соперников Кавая Ленарда, набравшего 45 очков за 31,5 минуты.

«Если быть честным, Кавай, скорее всего, один из лучших игроков в истории баскетбола, когда он здоров. Думаю, что многие коллеги с этим согласятся. Когда он готов на 100%, его невозможно удержать. Остается только смириться. Он разобрался с нами сегодня. Опять», – посмеялся Энтони Эдвардс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Миннесоты»
Да это так.

Если собирать условную «пятерку смерти», то есть не рандомный топ-5 без позиций, а именно функциональную пятерку, то праймовый Кавай (а он до сих пор праймовый) должен в ней быть имхо (вместе с Джорданом, Карри, Леброном и любым великим центровым, какой вам больше нравится, тк они все очень крутые и разноплановые).
Джордан, Леброн, Кавай пересекаются по компетенциям с КД. Дюрант, на мой взгляд, лучший атакующий игрок в истории. Но Карри может то, что никто из вышеназванных. В данной пятерке Кеша никак не компенсирует то, что может дать Стеф.
Ну с этим сложно спорить. РобоКавай и в защите один из лучших в истории и в атаке очень хорош. А смех какой)) fun guy😂
Кавай гениален, каждый матч смотрю с его участием, старая школа баскетбола, отточенная, какой же он мастерюга!
Кавай, возможно, самый большой What If в истории. Если он ломанный-переломанный даёт шоу, а чтобы было если бы не травма, и вообще, у него было бы здоровье Леброна?
А завтра Антоха снова будет рисовать свою символическую пятерку , и Кавая не включит в неё…✌️
«нервно посмеялся Энтони Эдвардс»))
Ну если тебе кидает респекты парень, который даже с Обамой успел аккурат рамсануть, то ты всё делаешь правильно
Вот какой Энт приятный парень, никаких проблем с самооценкой, в тоже время уважение к противнику. Спортивный трешток во время игры и похвалы после. Ну и его простота подкупает
