Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
Энтони Эдвардс прокомментировал поражение от «Клипперс».
36 очков защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса не хватило, чтобы побороться за победу в матче с «Клипперс» (128:153). Эдвардс прокомментировал выступление лидера соперников Кавая Ленарда, набравшего 45 очков за 31,5 минуты.
«Если быть честным, Кавай, скорее всего, один из лучших игроков в истории баскетбола, когда он здоров. Думаю, что многие коллеги с этим согласятся. Когда он готов на 100%, его невозможно удержать. Остается только смириться. Он разобрался с нами сегодня. Опять», – посмеялся Энтони Эдвардс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Миннесоты»
Если собирать условную «пятерку смерти», то есть не рандомный топ-5 без позиций, а именно функциональную пятерку, то праймовый Кавай (а он до сих пор праймовый) должен в ней быть имхо (вместе с Джорданом, Карри, Леброном и любым великим центровым, какой вам больше нравится, тк они все очень крутые и разноплановые).