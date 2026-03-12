Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»

Энтони Эдвардс прокомментировал поражение от «Клипперс».

36 очков защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса не хватило, чтобы побороться за победу в матче с «Клипперс » (128:153). Эдвардс прокомментировал выступление лидера соперников Кавая Ленарда , набравшего 45 очков за 31,5 минуты.

«Если быть честным, Кавай, скорее всего, один из лучших игроков в истории баскетбола, когда он здоров. Думаю, что многие коллеги с этим согласятся. Когда он готов на 100%, его невозможно удержать. Остается только смириться. Он разобрался с нами сегодня. Опять», – посмеялся Энтони Эдвардс.