Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
Армони Брукс рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Миланом».
27-летний американский защитник Армони Брукс является вторым «скорером» «Милана» в Евролиге и продолжает прогрессировать и увеличивать свою роль в команде.
На его счету 12,9 очка, 3,5 подбора и 1,4 передачи за 22,7 минуты в среднем в этом розыгрыше турнира.
«Каждый день вкладываюсь в свою работу и рассчитываю на результаты. Рад этой возможности. Команда и тренер верят в меня. Стараюсь постоянно становиться лучше, не терять концентрации.
Были разговоры о продлении. Был бы рад остаться.
Мне нравится город, отличное место, чтобы растить детей. Хочу, чтобы моя семья была счастлива», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
