Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»

Армони Брукс рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Миланом».

27-летний американский защитник Армони Брукс является вторым «скорером» «Милана » в Евролиге и продолжает прогрессировать и увеличивать свою роль в команде.

На его счету 12,9 очка, 3,5 подбора и 1,4 передачи за 22,7 минуты в среднем в этом розыгрыше турнира.

«Каждый день вкладываюсь в свою работу и рассчитываю на результаты. Рад этой возможности. Команда и тренер верят в меня. Стараюсь постоянно становиться лучше, не терять концентрации.

Были разговоры о продлении. Был бы рад остаться.

Мне нравится город, отличное место, чтобы растить детей. Хочу, чтобы моя семья была счастлива», – заключил баскетболист.