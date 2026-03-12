Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
«Зенит» временно лишился Дмитрия Узинского.
Форвард «Зенита» Дмитрий Узинский получил мышечную травму левой голени. Баскетболист пропустит 2-4 недели.
32-летний баскетболист набирал 2,7 очка и 1,6 подбора за 12,8 минуты в среднем в 27 матчах нынешнего сезона Лиги ВТБ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Зенита»
Здоровья!Травмы последнее время одолели зенитовцев.
