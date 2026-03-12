Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»

Никола Йокич прокомментировал защиту в НБА.

В последние годы на фоне увеличения результативности в НБА распостранилось мнение о критическом ослаблении защиты в лиге. Сербский центровой «Денвера » и чемпион НБА Никола Йокич высказался на этот счет.

«Люди говорят, что в НБА не играют в защите. Совершеннейшая глупость. Кто бы это ни говорил, включая тренеров. Они либо не следят за НБА, либо ничего не понимают.

Лука Дончич играл в Евролиге в 18 лет. Он был MVP. Сейчас на Евробаскете набирал 30, 40, 50 очков (34,5 в среднем). Он набирал больше на Евробаскете, чем сейчас в НБА. Где были все эти эксперты по обороне, которые должны были удержать его на 18 очках?» – задался вопросом Йокич.