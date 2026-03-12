  • Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»

Никола Йокич прокомментировал защиту в НБА.

В последние годы на фоне увеличения результативности в НБА распостранилось мнение о критическом ослаблении защиты в лиге. Сербский центровой «Денвера» и чемпион НБА Никола Йокич высказался на этот счет.

«Люди говорят, что в НБА не играют в защите. Совершеннейшая глупость. Кто бы это ни говорил, включая тренеров. Они либо не следят за НБА, либо ничего не понимают.

Лука Дончич играл в Евролиге в 18 лет. Он был MVP. Сейчас на Евробаскете набирал 30, 40, 50 очков (34,5 в среднем). Он набирал больше на Евробаскете, чем сейчас в НБА. Где были все эти эксперты по обороне, которые должны были удержать его на 18 очках?» – задался вопросом Йокич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Luka Updates
Ходят слухи, что на некоем спортивном сайте вышла статья с классным переводом интервью Йокича. Думаю, редакторам спортса стоит обратить внимание, там материала ещё на 10-15 новостей. Но хоть убейте, не могу вспомнить где это было(
Ответ Van
Комментарий скрыт
Ответ Nbw77785
Комментарий скрыт
Дружище, спасибо, но есть нюанс. Не как в анекдоте про Чапаева, но тоже существенный
люди которые считаю, что в НБА играют в защите не смотрели игры Вашингтона
Ответ Mr.BadGuy
Если худшая команда в лиге не играет в защите, то это значит что лучшие команды тоже не играют?
Ответ Mr.BadGuy
толсто)
Возможно в какие-то моменты в НБА и забивают на защиту, но большинство команд играют и даже в регулярке, когда играют команды из топ-10 нормальная защита. Я, например, не могу смотреть 40 минут и счёт 60-65. И когда эти великие защитники из Евролиги смогут не только отзащищаться от игроков НБА, но и забить им столько, чтобы выиграть, тогда можно про это обсуждать и анализировать.
Вот самому не стыдно?) Она запрещена как явление. На какую топ стату игрока не глянь, вечно склеил дикое количество штрафных. Включаешь игру - а там защитник просто рядом стоял и на свою голову сурово зыркнул на атакующего
" - Товарищ прапорщик, а в НБА защита есть?
- Нет, рядовой.
- А вот Йокич говорит, что есть.
- Ну... такая... не плотная..."
Прочитав аргументацию Йокича возникают сомнения, а он сам понимает в баскетболе? Нет, играть то он умеет, но сравнивать короткий турнир Евролиги с длинным марафоном НБА, уровень партнеров Дончича в сборной и в НБА... Да и почему сравнивать нынешнюю лигу с Европой? Там ведь тоже дело на месте не стоит. Сравнивать нужно с более ранним периодом, правила изменились, Йокич вообще в курсе об этом? Джордан "тройного" степ-бека себе не позволял. Да еще Йокич в такой форме рассказывает, что это какие то де-лы ("тренеры и эксперты"), ничего не понимают... А сам то он понял что сказал?
Ответ Андрей Петров_1116385536
Да что он может понимать, тем более на фоне такого мощного аналитика, как ты, Андрей!
Говорит лидер лиги по защитному box+-
