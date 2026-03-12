Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон

Мухамет Диуф продлит сотрудничество с «Виртусом».

По сообщению источника, 24-летний центровой «Виртуса» (206 см) Мухамет Диуф останется в команде еще на один сезон.

Диуф проводит второй год в итальянском клубе, набирая 7,7 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи за 18,6 минуты в среднем в матчах Евролиги.

Бигмен выступал за сборную Италии на Евробаскете-2025.