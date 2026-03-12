Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»

Кендрик Перкинс раскритиковал Алперена Шенгюна.

В матче с «Сан-Антонио» 8 марта центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн продемонстрировал исключительную статистику, позволив своим непосредственным оппонентам набирать 1,76 очка за попытку. Это антирекордный показатель для «Рокетс» за все время подробных наблюдений (с сезона-2013/14).

«Когда главный тренер ставит под сомнение психологию и настрой команды, первое, что приходит на ум, – это бигмен. Знаю, что Шенгюн не любит, когда его называют мини-Йокичем. У меня есть для него новое прозвище. «Нулевой интерес». Потому что у него нулевой интерес к игре в обороне.

Вы видели, что он вытворяет в последнее время? В нападении он безусловно талантлив. Но «Сперс» сказали, что выцеливали его 15 раз подряд. Я не пытаюсь к нему цепляться. Но называю вещи своими именами», – заключил эксперт ESPN Кендрик Перкинс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Криса Гормана
По факту, и он не настолько талантлив в нападении, чтобы перекрывать свои косяки в защите. В серии с гсу его закрыл Грин, что вообще позор. КД надо сваливать летом от этого туловища, либо рокетс двигать турка в другую команду
КД надо в Финикс или Бруклин. уверен, там будет лучше
Если без прикола, то я вижу его в никс в след. сезоне
Ну Шенгюна конечно можно винить за провалы и нужно винить. Но есть нюансы. Он сейчас играет на 2,5 позициях, центр, мощный форвард и боллхэндер (иногда, зачем-то) Игра с Торонто показла, что если он играет чистого мощного форварда, то он вполне неплох (не франчайз, но за свои деньги играет) так же успевает немного в защиту. А играл он форварда почему? - А потому что не было центра на стороне оппонента. Как только появляется какой-то столб в защите, тут же он сдувается, чисто по физике не тянет, видно как он еле ноги передвигает. В защите просто не играет, сил нет. А тут еще бэк ту бэк.
Только ли его это вина? Ну я бы так не сказал. В феврале можно было притащить хоть какого- то центра ему в помошь (говорили хоть про Драммонда), странно выглядит, когда у тебя выпадает один игрок старта ФВВ, а потом второй Адамс, а ты ничего не делаешь. Ладно Фреда попытались закрыть Ридом и Томпсоном, но когда второй то выпал, надо же было что-то делать...
По ощущениям, Рокетс готовятся к пересборке этим летом. Поэтому активности не проявляют. Процентов 75 могу дать на то что Шенгюна попробуют двинуть на хорошего надежного пг и снайпера (думаю, что Хардена попробуют приташить), и будут играть вокруг КД, следующие пару лет. При такой сборке ФВВ, как второй пг замечателен, а Шеппард идет на чистый 3D, ему тяжело мяч таскать, под давлением, опыт нужен.
25% на то что оставят Шенгюна и попытаются найти какой-то мощи чтоб равать краску (ну Грека может попробуют на КД махнуть) за него будет грызня и вытащить его будут тяжело, поэтому, как я думаю, вероятность мала. В этом году, кажется уже все, надеюсь на второй раунд плова и прогресс Шеппарда.
Интересный развернутый комментарий, любопытно было почитать, спасибо. Я не так много Хьюстона смотрел, но возникла пара вопросов. Как там Джабари Смит? Совсем тело или есть проблески? Как считаешь, вокруг Шенгюна, как франчайза, вообще нет вариантов строится? И как относишься к КД - его приход больше в плюс сыграл или минус?
Есть Капелла
Если бы старина Перк в своем прайме играл на нынешних скоростях , он бы уже в Джи лиге сидел , обычному белому парню сложно успевать , если он не обладает уникальным скилсетом , его просто выкидывают
Первая потеря турка в матче просто взбесила. Смотрит на игрока соперника - и кидает мяч прямо ему в руки.((
Сейчас Ракеты 3-и на Западе, но сдаётся мне, что начнут ПО с ПИ. А может там и закончат.
