Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
В матче с «Сан-Антонио» 8 марта центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн продемонстрировал исключительную статистику, позволив своим непосредственным оппонентам набирать 1,76 очка за попытку. Это антирекордный показатель для «Рокетс» за все время подробных наблюдений (с сезона-2013/14).
«Когда главный тренер ставит под сомнение психологию и настрой команды, первое, что приходит на ум, – это бигмен. Знаю, что Шенгюн не любит, когда его называют мини-Йокичем. У меня есть для него новое прозвище. «Нулевой интерес». Потому что у него нулевой интерес к игре в обороне.
Вы видели, что он вытворяет в последнее время? В нападении он безусловно талантлив. Но «Сперс» сказали, что выцеливали его 15 раз подряд. Я не пытаюсь к нему цепляться. Но называю вещи своими именами», – заключил эксперт ESPN Кендрик Перкинс.
Только ли его это вина? Ну я бы так не сказал. В феврале можно было притащить хоть какого- то центра ему в помошь (говорили хоть про Драммонда), странно выглядит, когда у тебя выпадает один игрок старта ФВВ, а потом второй Адамс, а ты ничего не делаешь. Ладно Фреда попытались закрыть Ридом и Томпсоном, но когда второй то выпал, надо же было что-то делать...
По ощущениям, Рокетс готовятся к пересборке этим летом. Поэтому активности не проявляют. Процентов 75 могу дать на то что Шенгюна попробуют двинуть на хорошего надежного пг и снайпера (думаю, что Хардена попробуют приташить), и будут играть вокруг КД, следующие пару лет. При такой сборке ФВВ, как второй пг замечателен, а Шеппард идет на чистый 3D, ему тяжело мяч таскать, под давлением, опыт нужен.
25% на то что оставят Шенгюна и попытаются найти какой-то мощи чтоб равать краску (ну Грека может попробуют на КД махнуть) за него будет грызня и вытащить его будут тяжело, поэтому, как я думаю, вероятность мала. В этом году, кажется уже все, надеюсь на второй раунд плова и прогресс Шеппарда.
Сейчас Ракеты 3-и на Западе, но сдаётся мне, что начнут ПО с ПИ. А может там и закончат.