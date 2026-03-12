Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»

Кендрик Перкинс раскритиковал Алперена Шенгюна.

В матче с «Сан-Антонио » 8 марта центровой «Хьюстона » Алперен Шенгюн продемонстрировал исключительную статистику, позволив своим непосредственным оппонентам набирать 1,76 очка за попытку. Это антирекордный показатель для «Рокетс» за все время подробных наблюдений (с сезона-2013/14).

«Когда главный тренер ставит под сомнение психологию и настрой команды, первое, что приходит на ум, – это бигмен. Знаю, что Шенгюн не любит, когда его называют мини-Йокичем. У меня есть для него новое прозвище. «Нулевой интерес». Потому что у него нулевой интерес к игре в обороне.

Вы видели, что он вытворяет в последнее время? В нападении он безусловно талантлив. Но «Сперс» сказали, что выцеливали его 15 раз подряд. Я не пытаюсь к нему цепляться. Но называю вещи своими именами», – заключил эксперт ESPN Кендрик Перкинс.