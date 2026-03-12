  • «Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
Эй Джей Дибанца уступил звание лучшего игрока конференции.

Претендент на 1-й номер драфта-2026 НБА Эй Джей Дибанца лидирует в NCAA по результативности (25,2). Бригам Янг закончил «регулярку» на 7-м месте с результатом 9-9 внутри конференции Big 12.

Лучшим игроком конференции был признан Джейден Брэдли (22 года) из Аризоны, который проводит 4-й сезон на студенческом уровне.

Дибанца прокомментировал свой проигрыш в борьбе за индивидуальную награду.

«Сначала я был удивлен, думал, что выиграю. Но потом оценил всю историю, цифры. Он был лидером лучшей команды конференции (16-2), так что заслужил это.

Дело не в набранных очках. У них 3-е место в лиге. Это как в НБА. Нельзя стать MVP в проигрывающей команде. Мне надо было больше побеждать», – оценил ситуацию Дибанца.

Источник: Соцсети Hoop Herald
Взрослый ответ
А в сезон Демина какой результат у университета был, может кто помнит?
Ответ balloball
14-6 в конце регулярки дивизиона
Че так слабо в этом году? Выпустились лидеры?
Да ладно, пусть этот Джейден порадуется. Ему вряд ли что дальше светит.
Материалы по теме
Претендент на Топ-5 драфта-2026 НБА Калеб Уилсон завершил сезон из-за перелома большого пальца на правой руке
6 марта, 20:03
Эксперт ESPN Кинг Макклюр: «Кэмерону Бузеру гарантирован успех. Самый надежный игрок в Америке»
6 марта, 16:46
Менеджер НБА о Даррине Питерсоне: «Не «изменит историю», но многократный участник Матча всех звезд»
6 марта, 16:36
