  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
4

Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»

Илона Корстин прокомментировала выбор площадки для финала внутрисезонного кубка.

«Финал четырех» Winline Basket Cup будет проведен в Санкт-Петербурге 10-12 апреля. Пока точно известны только 2 его участника – ЦСКА и УНИКС.

«С нашим беттинговым партнером мы проанализировали разные варианты места проведения «Финала четырех» и в итоге приняли совместное решение в пользу северной столицы. На это есть несколько причин. Удобная логистика, комфортная арена для болельщиков и все для того, чтобы привезти гостей и селебрити в Санкт-Петербург. Да, состав участников еще неизвестен. Со спортивной точки зрения Winline Basket Cup получается очень конкурентным и последние два участника «Финала четырех» определятся только в заключительном туре.

У «Зенита» есть все шансы выйти из группы B. Но даже если сине-бело-голубые не попадут в «Финал четырех», уверена, что нам удастся сделать яркое спортивное событие и заполнить трибуны в КСК «Арены». Отмечу, что, когда определятся все четыре команды, мы хотим организовать программу для болельщиков. Помочь им комфортно добраться до Санкт-Петербурга, чтобы поддержать своих любимцев», – рассказала гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИлона Корстин
logoУНИКС
logoЦСКА
logoWinline Basket Cup
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я так понимаю, на Зенит можно ставить миллиард против УНИКСа?
Я знаю, кто такая Илона Корстин, но не знаю, что такое финал четырех винлайнбаскеткап.
МВЗ Лиги наверное превзойти не удастся … так как там уровень был уже « выше НБА» со слов Кущенко , а так да… этот кубок букмекера уже незабываемый турнир , который войдет в Историю , даже если в следующем году не состоится
Негоже элитам в Пермь кататься
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»
19 минут назад
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
49 минут назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
57 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
59 минут назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
сегодня, 19:20Фото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 19:10
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026
37 минут назадФото
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
сегодня, 19:27Фото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
сегодня, 19:05
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Рекомендуем