Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»

Илона Корстин прокомментировала выбор площадки для финала внутрисезонного кубка.

«Финал четырех» Winline Basket Cup будет проведен в Санкт-Петербурге 10-12 апреля. Пока точно известны только 2 его участника – ЦСКА и УНИКС .

«С нашим беттинговым партнером мы проанализировали разные варианты места проведения «Финала четырех» и в итоге приняли совместное решение в пользу северной столицы. На это есть несколько причин. Удобная логистика, комфортная арена для болельщиков и все для того, чтобы привезти гостей и селебрити в Санкт-Петербург. Да, состав участников еще неизвестен. Со спортивной точки зрения Winline Basket Cup получается очень конкурентным и последние два участника «Финала четырех» определятся только в заключительном туре.

У «Зенита » есть все шансы выйти из группы B. Но даже если сине-бело-голубые не попадут в «Финал четырех», уверена, что нам удастся сделать яркое спортивное событие и заполнить трибуны в КСК «Арены». Отмечу, что, когда определятся все четыре команды, мы хотим организовать программу для болельщиков. Помочь им комфортно добраться до Санкт-Петербурга, чтобы поддержать своих любимцев», – рассказала гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.