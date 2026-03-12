Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»

Мэтт Боннер прокомментировал достижение Бэма Адебайо.

Центровой «Хит» Бэм Адебайо стал вторым в истории НБА по результативности в матче (83), опередив Кобе Брайанта (81). Мэтт Боннер , участвовавший в рекордной игре Брайанта со стороны «Торонто», прокомментировал это событие на телевидении.

«Комментатор сказал, что это была одна из величайших игр в истории баскетбола. Не могу с этим согласиться. Как тот, кто был на площадке и пытался изо всех сил остановить Кобе.

Когда слышишь о подобных цифрах, думаешь, что у человека полетело. Что его было не остановить. Но у Бэма 7 из 22 из-за дуги. 31,8%. Если у кого-то такой показатель, я даже не буду пытаться его плотно закрыть. Меньше 50% с игры. Это для меня планка эффективности. Он был ниже нее. И вся эта ерунда в концовке. 43 штрафных.

Это забавная история, но не имеет никакого отношения к 81 очку Кобе.

Кобе был действительно неудержим, постоянно попадал с бросков с высокой сложностью. Я делал все, что мог. Но чувствовал полную беспомощность.

Вот такое представляется, когда речь заходит о величайших выступлениях в истории. Не 7 из 22 из-за дуги, меньше 50% с игры и 43 штрафных», – заключил Боннер.