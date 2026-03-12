  • Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
Мэтт Боннер прокомментировал достижение Бэма Адебайо.

Центровой «Хит» Бэм Адебайо стал вторым в истории НБА по результативности в матче (83), опередив Кобе Брайанта (81). Мэтт Боннер, участвовавший в рекордной игре Брайанта со стороны «Торонто», прокомментировал это событие на телевидении.

«Комментатор сказал, что это была одна из величайших игр в истории баскетбола. Не могу с этим согласиться. Как тот, кто был на площадке и пытался изо всех сил остановить Кобе.

Когда слышишь о подобных цифрах, думаешь, что у человека полетело. Что его было не остановить. Но у Бэма 7 из 22 из-за дуги. 31,8%. Если у кого-то такой показатель, я даже не буду пытаться его плотно закрыть. Меньше 50% с игры. Это для меня планка эффективности. Он был ниже нее. И вся эта ерунда в концовке. 43 штрафных.

Это забавная история, но не имеет никакого отношения к 81 очку Кобе.

Кобе был действительно неудержим, постоянно попадал с бросков с высокой сложностью. Я делал все, что мог. Но чувствовал полную беспомощность.

Вот такое представляется, когда речь заходит о величайших выступлениях в истории. Не 7 из 22 из-за дуги, меньше 50% с игры и 43 штрафных», – заключил Боннер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Омера Османа
Все по факту.
Все так, это синтетический рекорд
А кому нравится ненатуральный продукт)
Обгонять 78 очков Чемберлена Брайант пошёл, когда за 2 минуты до конца "Лейкерс" вели "+15". И чем это принципиально отличается от случая Адебайо?
Мусор и ещё раз Мусор . Постоянно буду повторять
Тайриз Халибертон: «Теперь верю, что Уилт Чемберлен набрал «сотню»
Вот лучшая оценка этого события . Думаю , с ней согласятся и те , кто " за" Бэма , и кто насмехается над тем , что и как он сделал ...
Ну я лично кайфанул от игры. Такого сценария не припомню. По поводу величия тут канечно дело вкуса.
величие и аналаговнет
Реально интересно было 43 штрафных смотреть? Я вот чёт даже не хочу это включать
Шутки про фамилию будут?)
думаю, в свое время все уже отшутили. Запомнился он, как легендарная рыжая мамба, и о шутке с фамилией как-то даже не думаешь.
