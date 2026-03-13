  • ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия обыграла Китай, США разгромили Пуэрто-Рико и другие результаты
Сегодня прошли 12 матчей квалификационного турнира к ЧМ-2026 среди женщин.

Квалификационные игры проходят в Ухане, Стамбуле, Виллербане и Сан-Хуане.

Чемпионат мира-2026

Женщины

Квалификация

Ухань

Группа А

Южный Судан – Бразилия – 79:94 (16:22, 20:20, 18:24, 25:28)

12 марта. 8:30

Мали – Чехия – 77:64 (22:17, 27:12, 17:17, 11:18)

12 марта. 11:30

Бельгия – Китай – 80:65 (21:11, 21:17, 19:17, 19:20)

12 марта. 14:30

Положение команд: Бельгия – 2-0, Мали – 1-1, Китай – 1-1, Чехия– 1-1, Бразилия – 1-1,  Южный Судан – 0-2.

Стамбул

Группа А

Австралия – Япония – 81:71 (25:18, 13:29, 20:20, 23:4)

12 марта. 14:30

Венгрия – Канада – 53:76 (18:24, 12:12, 10:22, 13:17)

12 марта. 17:30

Турция – Аргентина – 55:59 (12:12, 18:12, 20:20, 5:15)

12 марта. 20:30

Положение команд: Австралия– 2-0, Турция– 1-1, Канада – 1-1, Аргентина – 1-1, Венгрия– 1-1, Япония – 0-2.

Виллербан

Группа А

Южная Корея – Нигерия – 77:60 (20:16, 16:16, 22:19, 19:9)

12 марта. 16:00

Филиппины – Германия – 80:113 (25:35, 23:33, 21:29, 11:16)

12 марта. 19:00

Колумбия – Франци – 48:88 (9:22, 13:21, 14:22, 12:23)

12 марта. 22:30

Положение команд: Франция – 2-0, Германия – 2-0, Южная Корея – 1-1, Нигерия – 1-1, Колумбия– 0-2, Филиппины – 0-2.

Сан-Хуан

Группа А

Сенегал – Испания – 51:84 (13:25, 8:17, 13:30, 17:12)

12 марта. 21:00

Новая Зеландия – Италия – 51:74 (12:26, 18:12, 14:21, 7:15)

13 марта. 0:00

Пуэрто-Рико – США – 48:91 (7:24, 12:22, 14:20, 15:25)

13 марта. 3:00

Положение команд: США – 2-0, Испания – 2-0, Италия – 2-0, Пуэрто-Рико – 0-2, Новая Зеландия – 0-2, Сенегал – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
