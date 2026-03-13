ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия обыграла Китай, США разгромили Пуэрто-Рико и другие результаты
Квалификационные игры проходят в Ухане, Стамбуле, Виллербане и Сан-Хуане.
Ухань
Группа А
Южный Судан – Бразилия – 79:94 (16:22, 20:20, 18:24, 25:28)
12 марта. 8:30
Мали – Чехия – 77:64 (22:17, 27:12, 17:17, 11:18)
12 марта. 11:30
Бельгия – Китай – 80:65 (21:11, 21:17, 19:17, 19:20)
12 марта. 14:30
Положение команд: Бельгия – 2-0, Мали – 1-1, Китай – 1-1, Чехия– 1-1, Бразилия – 1-1, Южный Судан – 0-2.
Стамбул
Группа А
Австралия – Япония – 81:71 (25:18, 13:29, 20:20, 23:4)
12 марта. 14:30
Венгрия – Канада – 53:76 (18:24, 12:12, 10:22, 13:17)
12 марта. 17:30
Турция – Аргентина – 55:59 (12:12, 18:12, 20:20, 5:15)
12 марта. 20:30
Положение команд: Австралия– 2-0, Турция– 1-1, Канада – 1-1, Аргентина – 1-1, Венгрия– 1-1, Япония – 0-2.
Виллербан
Группа А
Южная Корея – Нигерия – 77:60 (20:16, 16:16, 22:19, 19:9)
12 марта. 16:00
Филиппины – Германия – 80:113 (25:35, 23:33, 21:29, 11:16)
12 марта. 19:00
Колумбия – Франци – 48:88 (9:22, 13:21, 14:22, 12:23)
12 марта. 22:30
Положение команд: Франция – 2-0, Германия – 2-0, Южная Корея – 1-1, Нигерия – 1-1, Колумбия– 0-2, Филиппины – 0-2.
Сан-Хуан
Группа А
Сенегал – Испания – 51:84 (13:25, 8:17, 13:30, 17:12)
12 марта. 21:00
Новая Зеландия – Италия – 51:74 (12:26, 18:12, 14:21, 7:15)
13 марта. 0:00
Пуэрто-Рико – США – 48:91 (7:24, 12:22, 14:20, 15:25)
13 марта. 3:00
Положение команд: США – 2-0, Испания – 2-0, Италия – 2-0, Пуэрто-Рико – 0-2, Новая Зеландия – 0-2, Сенегал – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.