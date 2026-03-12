Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»

Дюрэнт получил ценные сведения от игрока «Сперс» во время матча.

Следящий за «Сперс» инсайдер Джефф Макдональд рассказал о любопытном обсуждении во время недавнего матча команды против «Рокетс».

Баскетболисты «Сан-Антонио » применяли двойную и даже тройную опеку при сдерживании Кевина Дюрэнта , что озадачило звездного форварда.

«Дюрэнт был раздражен тем, как «Сперс» защищались против него. Келдон Джонсон хватал и держал его, иногда они встречали его вдвоем и даже втроем. В какой-то момент Кевин сказал Келдону: «Чувак, почему вы опекаете меня втроем?» Ответ Келдона: «Ты шестой в списке самых результативных игроков в истории НБА , поэтому так и опекам».

Затем один из игроков «Сперс» произнес: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие».