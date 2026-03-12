  • Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»

Дюрэнт получил ценные сведения от игрока «Сперс» во время матча.

Следящий за «Сперс» инсайдер Джефф Макдональд рассказал о любопытном обсуждении во время недавнего матча команды против «Рокетс».

Баскетболисты «Сан-Антонио» применяли двойную и даже тройную опеку при сдерживании Кевина Дюрэнта, что озадачило звездного форварда.

«Дюрэнт был раздражен тем, как «Сперс» защищались против него. Келдон Джонсон хватал и держал его, иногда они встречали его вдвоем и даже втроем. В какой-то момент Кевин сказал Келдону: «Чувак, почему вы опекаете меня втроем?» Ответ Келдона: «Ты шестой в списке самых результативных игроков в истории НБА, поэтому так и опекам».

Затем один из игроков «Сперс» произнес: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Высококлассный троллинг) А инсайдер Сперс ещё и рассказал всем, чтобы хьюстонские ребятки точно услышали. Потрясающий ход.
Ответ Van
Дюрант с другого аккаунта и рассказал)
Такого Кевин себе даже в твиттере не позволяет 🤣
Сразу вспоминается мем: "Она не кусается, делает больно по-другому"
Хьюстону стало не хватать Брукса …✌️
Нормально так Иннокентия затроллили..))))
Куда бы Дюрант не переходил кроме ГСВ, сразу партнёры становятся не такие )
У Кеши вопросы конечно топ)
