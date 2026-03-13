Евролига. Бросок Стразеля на последних секундах принес «Монако» победу над «Олимпиакосом», «Реал» выиграл у «Валенсии» и другие результаты
Оставшийся без главного тренера «Монако» вырвал победу у «Олимпиакоса» в напряженной концовке, благодаря броску Мэттью Стразеля.
«Реал» взял верх над «Валенсией» в испанском дерби.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 22-7, Олимпиакос Греция – 20-11, Реал Испания – 20-11, Валенсия Испания – 20-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 17-11, Црвена Звезда Сербия – 17-13, Барселона Испания – 17-13, Жальгирис Литва – 17-14, Монако – 17-14, Панатинаикос Греция – 17-14, Дубай ОАЭ – 16-14, Милан Италия – 15-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 14-15, Бавария Германия – 13-18, Виртус Италия – 13-18, Париж Франция – 12-19, Партизан Сербия – 10-20, Анадолу Эфес Турция – 10-21, Баскония Испания – 9-22, Виллербан Франция – 8-23.
