Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»

Ник Янг снова пришел к странным умозаключениям.

Чемпион НБА Ник Янг прокомментировал реакцию лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы на 83 очка от центрового «Хит» Бэма Адебайо в матче с «Уизардс».

«Да, я видел… Мы играем в лиге, где происходит много вдохновляющих вещей, но да, я обратил внимание», – сказал Вембаньяма, когда его спросили, вдохновили ли его 83 очка Бэма на более результативный баскетбол.

Янг, который жестко раскритиковал Адебайо за набивание статистики, в том же стриме обвинил француза в предвзятости по отношению к американцам. Он посчитал реакцию Вембаньямы слишком сдержанной.

«Вот он так говорит, а сам плакал, когда отыгрался после отставания в 24 очка, с ума сойти! Как же я устал от этого дерьма.

Это его не впечатлило, зато он плакал и был под впечатлением от какого-то возвращения. Не мог поверить, что отыгрался против самих «Клипперс»? Он ненавидит американцев», – изрек Янг.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Когда совсем не было возможности обвинить Вембаньяму в том, что он ненавидит чёрных, пришлось импровизировать и говорит, что он ненавидит американцев.
О, у Янга еще много гитик в запасе: "Он ненавидит баскетболистов, он ненавидит мяч, он ненавидит людей, он любит Ника Янга"...
понаехали...
Все так реагирует на эти 83 очка.
Это была самая нелепая гонка за статистикой, цирк устроили
... Побывав в Шаолине, на мир по другому реагируешь-Янгу не дано это понять.
Янгу вообще многое не дано понять. Он не особо большого ума товарищ, хотя и добродушный, в целом.
Лучшего описания Свэгги не встречал на просторах интернетов))
эх жаль, что он шоколадного цвета
был бы белым, можно было еще и расистом назвать
"Расист, точно расист." Догма(с)
Вообще как можно сравнивать эмоции от собственного успеха и успеха другого человека, с которым Вемба даже не замечен в каких-то близких отношениях. Бэм что, его сын, что он должен за него как за себя радоваться? Он вообще конкурент.
Он ненавидит амэрику! Ненавидит свабоду! Разбомбить!

Когда не вышло разыграть карту расизма
наверное, это полу-шутя,
вемба заточен на свое выступление,
и не тратит эмоции попусту
В свое время хотел, чтобы Свэгги поиграл в САС.
