Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»

Ник Янг снова пришел к странным умозаключениям.

Чемпион НБА Ник Янг прокомментировал реакцию лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы на 83 очка от центрового «Хит» Бэма Адебайо в матче с «Уизардс».

«Да, я видел… Мы играем в лиге, где происходит много вдохновляющих вещей, но да, я обратил внимание», – сказал Вембаньяма, когда его спросили, вдохновили ли его 83 очка Бэма на более результативный баскетбол.

Янг, который жестко раскритиковал Адебайо за набивание статистики, в том же стриме обвинил француза в предвзятости по отношению к американцам. Он посчитал реакцию Вембаньямы слишком сдержанной.

«Вот он так говорит, а сам плакал, когда отыгрался после отставания в 24 очка, с ума сойти! Как же я устал от этого дерьма.

Это его не впечатлило, зато он плакал и был под впечатлением от какого-то возвращения. Не мог поверить, что отыгрался против самих «Клипперс»? Он ненавидит американцев», – изрек Янг.