«Лейкерс» отправили Бронни Джеймса и Далтона Кнехта в G-лигу
«Лейкерс» на время избавились от Бронни Джеймса.
«Лейкерс» произвели кадровые перестановки перед матчем с «Чикаго» в четверг, отправив защитников Бронни Джеймса и Далтона Кнехта в фарм-команду «Саут-Бэй Лейкерс» в G-лиге.
В Лигу развития также отправлен форвард Аду Тьеро.
За 32 матчах сезона НБА Бронни набирает в среднем 2,1 очка и 1,2 передачи за встречу, реализуя 39,7% с игры.
Средние показатели Кнехта – 4,2 очка и 1,4 подбора при 30,7% 3-очковых в 48 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Райана Уорда
Давно пора
Батя не одобряет :)
А что там у Тьерро по показателям в Лиге развития? Играет вообще?
Два лучших игрока последних минут четвёртых четвертей
