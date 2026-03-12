«Лейкерс» отправили Бронни Джеймса и Далтона Кнехта в G-лигу

«Лейкерс» на время избавились от Бронни Джеймса.

«Лейкерс» произвели кадровые перестановки перед матчем с «Чикаго» в четверг, отправив защитников Бронни Джеймса и Далтона Кнехта в фарм-команду «Саут-Бэй Лейкерс» в G-лиге.

В Лигу развития также отправлен форвард Аду Тьеро.

За 32 матчах сезона НБА Бронни набирает в среднем 2,1 очка и 1,2 передачи за встречу, реализуя 39,7% с игры.

Средние показатели Кнехта – 4,2 очка и 1,4 подбора при 30,7% 3-очковых в 48 матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Райана Уорда
А что там у Тьерро по показателям в Лиге развития? Играет вообще?
Два лучших игрока последних минут четвёртых четвертей
