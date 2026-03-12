Тайриз Халибертон: «Теперь верю, что Уилт Чемберлен набрал «сотню»
Тайриз Халибертон сделал вывод после рекордного матча Бэма Адебайо.
Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче против «Вашингтона». Центровой «Майами» показал 2-й результат в истории НБА после Уилта Чемберлена и его знаменитых 100 очков в 1962 году.
«Скажу честно, 100 очков Уилта? Сомневался в этом.
Но после того, что я видел вчера... Уилт набрал «сотню».
Раньше думал, что это невозможно. Но теперь все ясно. Он точно это сделал», – посмеялся разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон на своем стриме.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Courtside Buzz
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Вернуться самому, и вернуть нам ту Инди, которая многих влюбила в себя в прошлом сезоне !!!🔥🔥🔥💪🏽💪🏽💪🏽