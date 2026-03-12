Тайриз Халибертон: «Теперь верю, что Уилт Чемберлен набрал «сотню»

Тайриз Халибертон сделал вывод после рекордного матча Бэма Адебайо.

Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче против «Вашингтона». Центровой «Майами» показал 2-й результат в истории НБА после Уилта Чемберлена и его знаменитых 100 очков в 1962 году.

«Скажу честно, 100 очков Уилта? Сомневался в этом.

Но после того, что я видел вчера... Уилт набрал «сотню».

Раньше думал, что это невозможно. Но теперь все ясно. Он точно это сделал», – посмеялся разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон на своем стриме.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Courtside Buzz
Тайризу - здоровья !!!
Вернуться самому, и вернуть нам ту Инди, которая многих влюбила в себя в прошлом сезоне !!!🔥🔥🔥💪🏽💪🏽💪🏽
И сейчас можно набрать сотню, просто никто ещё не доходил до такого целенаправленного набора очков в одно рыло ради статистики.. А так пожалуйста, если кому то приспичит, вполне можно выйти заряженным против танкующей команды, худшей обороны лиги и весь матч поливать из за дуги, выжигать краску. если всё сложится и партнёры помогут, то и на 120 можно замахнуться. Как бы не оказалось что Бэм начал гонку статонабивальщиков, потому что он далеко не топовый скорер. Что будет если сейчас многие захотят попробовать зайти именно на рекорд.. Его 83 точно долго не устоят. Эмбиид, Митчел без сильного пота 70 выбивали.
Лучший комментарий этого события ... Кто что хочет - тот и найдет это в этом комментарии .
