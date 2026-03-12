Ивица Зубац может дебютировать за «Индиану» в матче с «Финиксом» в четверг

Ивица Зубац все ближе к дебюту за новую команду.

Центровой «Индианы» Ивица Зубац может дебютировать за команду в матче с «Финиксом» в четверг. Его статус перед игрой сменили на «под вопросом».

28-летний центровой еще не играл за «Пэйсерс» после перехода из «Клипперс» перед дедлайном в феврале. Хорвата беспокоит повреждение голеностопа.

Зубац в среднем набирает 14,4 очка, 11,0 подбора и 2,2 передачи в 43 матчах сезона.