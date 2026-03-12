«О, драка!» «Клипперс» и «Тимбервулвз» устроили стычку за мяч после окончания матча

Матч «Клипперс» и «Миннесоты» завершился стычкой.

«Клипперс» разгромили «Тимбервулвз» на своей арене – 153:128. После матча команды сцепились друг с другом.

Перепалка началась с попытки Беннедикта Матурина забрать мяч, предположительно для защитника Шона Педуллы, набравшего первые очки в НБА (6).

«О, драка!» – радостно отреагировал на ситуацию Кавай Ленард.