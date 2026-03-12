9

Гилберт Аренас встал на сторону Адебайо: «Меня всю жизнь учили выкладываться на полную до самого конца!»

Гилберт Аренас поддержал Адебайо после критики за набивание статистики.

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас во время стрима заявил, что не разделяет негатив в адрес набравшего 83 очка центрового «Хит» Бэма Адебайо.

Многие критикуют Адебайо за искусственный характер его рекорда – в матче с «Уизардс» он исполнил 43 штрафных и старался набирать очки, когда исход встречи не вызывал сомнений.

«Почему существует правило, что если ты проигрываешь, ты можешь делать, что, блин, хочешь, а команда, которая выигрывает, должна нянчиться с вашими жалкими задницами?

Я надирал вам задницу всю игру. И я продолжу это избиение и продолжу надирать вам задницу», – заявил Аренас.

Ник Янг и Рашад Маккэнтс возразили, что с их стороны дошло бы до рукоприкладства по отношению к тому, кто стремится к рекорду по примеру Адебайо. Аренас громко закричал в ответ: «Да меня всю жизнь учили выкладываться на полную до самого конца, только и слышал это!»

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
Все просто зависти и сами никогда бы не остановились. Лгут, типа они такие благородные. Иезуиты
... Особенно за минуту до конца при плюс 30.
В чужую обувь он выкладывался лучше
Это что за новая легенда НБА с 83 очками за матч?
вчера, 10:12
Ник Янг о 83 очках Адебайо: «Кобе переворачивается в гробу. Набрав 81, я бы остановился»
вчера, 05:43
«Очень коротко и мило». Майкл Джордан поздравил Бэма Адебайо с 83 очками
вчера, 04:58
«В истории место этого выступления – у штрафной линии». Кирк Голдсберри показал все 83 очка Бэма Адебайо в виде графики
вчера, 04:12Видео
