Кендрик Перкинс: «Донован Митчелл под давлением. «Кавальерс» сделали для него больше, чем для Леброна Джеймса»
Эксперт Кендрик Перкинс считает, что перед звездой «Кливленда» Донованом Митчеллом стоит серьезный вызов.
«Нет другого такого игрока, на которого оказывалось бы столь же сильное давление, как на Донована Митчелла. Он просто обязан добиться успеха. Как минимум, выйти в финал конференции.
На мой взгляд, «Кавальерс» сделали для Донована Митчелла больше, чем для Леброна Джеймса, когда дело доходит до агрессивного подхода и усиления состава вокруг него», – заявил чемпион НБА.
Перед дедлайном «Кэвз» выменяли Джеймса Хардена, отдав за него 26-летнего Дариуса Гарлэнда.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Давление со стороны кого? По-моему с ним всё понятно давно – хороший игрок под регулярку и на 1-2 раунда в плей-офф пошуметь, не более. А то, что усиливают состав – а почему бы и нет на таком слабом Востоке?
В кои-то веки Перк дело сказал. Брону так команду не собирали, одного лишь Лава из приличных игроков выменяли за все годы там. В остальном - ролевики среднего пошиба да сбитые лётчики.
