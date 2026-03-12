Кендрик Перкинс: «Донован Митчелл под давлением. «Кавальерс» сделали для него больше, чем для Леброна Джеймса»

Кендрик Перкинс назвал игрока НБА под серьезным давлением.

Эксперт Кендрик Перкинс считает, что перед звездой «Кливленда» Донованом Митчеллом стоит серьезный вызов.

«Нет другого такого игрока, на которого оказывалось бы столь же сильное давление, как на Донована Митчелла. Он просто обязан добиться успеха. Как минимум, выйти в финал конференции.

На мой взгляд, «Кавальерс» сделали для Донована Митчелла больше, чем для Леброна Джеймса, когда дело доходит до агрессивного подхода и усиления состава вокруг него», – заявил чемпион НБА.

Перед дедлайном «Кэвз» выменяли Джеймса Хардена, отдав за него 26-летнего Дариуса Гарлэнда. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Давление со стороны кого? По-моему с ним всё понятно давно – хороший игрок под регулярку и на 1-2 раунда в плей-офф пошуметь, не более. А то, что усиливают состав – а почему бы и нет на таком слабом Востоке?
В кои-то веки Перк дело сказал. Брону так команду не собирали, одного лишь Лава из приличных игроков выменяли за все годы там. В остальном - ролевики среднего пошиба да сбитые лётчики.
Материалы по теме
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
28 февраля, 18:34
Кенни Эткинсон о Джеймсе Хардене: «Он находится на территории Леброна, где может набрать 40 очков или отдать 20 передач»
28 февраля, 05:12
Джеймс Харден: «Донован Митчелл неэгоистичен, но очень уверен в себе и может набрать ход в любой момент»
25 февраля, 09:50
Отказ от вина и печенья, Матч звезд №22, «Кливленд» и Харден. Главное из нового выпуска подкаста Леброна
23 февраля, 08:45
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
34 минуты назад
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
38 минут назад
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
сегодня, 17:40
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
«Адреналин, возбуждение, усталость и счастье». Матиас Лессор помог «Панатинаикосу» победить в первом матче после реабилитации
сегодня, 16:50Фото
Брайан Уиндхорст: «Не могу представить ситуации, в которой фанаты Кобе Брайанта были бы довольны опережением его результата»
сегодня, 16:30
Генменеджер «Фенербахче»: «Печально видеть, как владельцы теряют время на борьбу друг с другом вместо развития баскетбола»
сегодня, 16:05
«Атланта» идет 4-0 после письма Люка Корнета». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
сегодня, 15:05Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
18 минут назад
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
25 минут назад
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Василий Карасев о полуфинале Кубка России: «Провели одну из своих самых невзрачных игр. Приходилось подбадривать крепким словом»
сегодня, 13:00
Адриатическая лига. «Задар» встретится с КРКА, «Илирия» примет ФМП
сегодня, 12:33
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Бахчешехир»
сегодня, 12:33
Рекомендуем