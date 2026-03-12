Кендрик Перкинс: «Донован Митчелл под давлением. «Кавальерс» сделали для него больше, чем для Леброна Джеймса»

Эксперт Кендрик Перкинс считает, что перед звездой «Кливленда » Донованом Митчеллом стоит серьезный вызов.

«Нет другого такого игрока, на которого оказывалось бы столь же сильное давление, как на Донована Митчелла . Он просто обязан добиться успеха. Как минимум, выйти в финал конференции.

На мой взгляд, «Кавальерс» сделали для Донована Митчелла больше, чем для Леброна Джеймса , когда дело доходит до агрессивного подхода и усиления состава вокруг него», – заявил чемпион НБА .

Перед дедлайном «Кэвз» выменяли Джеймса Хардена , отдав за него 26-летнего Дариуса Гарлэнда.