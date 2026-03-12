Стив Керр: «Карри расстроен. Восстановление затянулось, ему хочется быть на площадке»
Стив Керр рассказал о ментальном состоянии Карри.
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что лидер команды Стефен Карри переживает из-за невозможности выхода на площадку на фоне затянувшегося восстановления после травмы колена.
В среду «Голден Стэйт» объявил, что разыгрывающий пропустит еще как минимум 5 матчей.
«Стеф расстроен. Ему хочется быть на площадке ради своих парней.
Восстановление затянулось, никто не предполагал, что все вот так сложится. Мы стараемся сделать так, чтобы он вернулся, оставаясь при этом здоровым, и мог достойно завершить сезон», – поделился Керр.
Калифорнийцы идут 9-ми на Западе с результатом 32-33.
Опубликовал: Валерий Левкин
12 комментариев
Ситуация когда Карри уже нет никакого смысла играть до конца сезона. Болельщиков жалко, люди за нормальные деньги брали сезонные абонементы, а тут такой пупырь.... :((
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем