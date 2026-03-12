Трей Мерфи и Деджонте Мюррэй набрали 55 очков на двоих в победной игре с «Торонто»

Трей Мерфи и Деджонте Мюррэй помогли команде справиться с «Рэпторс».

«Новый Орлеан» обыграл «Торонто» на своей площадке – 122:111.

Ключевую роль в победе хозяев сыграли разыгрывающий Деджонте Мюррэй и форвард Трей Мерфи.

В активе Мерфи 28 очков, 7 подборов и 3 перехвата при 8 точных из 12 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 7 из 8 с линии.

Мюррэй добавил 27 очков, 5 подборов, 6 передач на 4 потери и 2 перехвата. Защитник реализовал 12 из 20 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 1 из 2 штрафных.