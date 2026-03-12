Трей Мерфи и Деджонте Мюррэй набрали 55 очков на двоих в победной игре с «Торонто»

Трей Мерфи и Деджонте Мюррэй помогли команде справиться с «Рэпторс».

«Новый Орлеан» обыграл «Торонто» на своей площадке – 122:111.

Ключевую роль в победе хозяев сыграли разыгрывающий Деджонте Мюррэй и форвард Трей Мерфи.

В активе Мерфи 28 очков, 7 подборов и 3 перехвата при 8 точных из 12 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 7 из 8 с линии.

Мюррэй добавил 27 очков, 5 подборов, 6 передач на 4 потери и 2 перехвата. Защитник реализовал 12 из 20 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 1 из 2 штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Материалы по теме
НБА. 16+12+13+5 Йокича помогли «Денверу» разгромить «Хьюстон», 45 очков Ленарда позволили «Клипперс» крупно обыграть «Миннесоту» и другие результаты
вчера, 05:09
Новый Орлеан – Торонто: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 12 марта 2026
11 марта, 22:30Пользовательская новость
Кевин Дюрэнт набрал 29 очков (4 из 5 из-за дуги) в победной игре с «Торонто»
11 марта, 07:32Видео
Рекомендуем
Главные новости
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
5 минут назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
13 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
15 минут назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
23 минуты назадФото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
33 минуты назад
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
«Адреналин, возбуждение, усталость и счастье». Матиас Лессор помог «Панатинаикосу» победить в первом матче после реабилитации
сегодня, 16:50Фото
Последние новости
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
16 минут назадФото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
38 минут назад
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Василий Карасев о полуфинале Кубка России: «Провели одну из своих самых невзрачных игр. Приходилось подбадривать крепким словом»
сегодня, 13:00
Рекомендуем