1

Энджел Риз стала совладельцем мужского клуба австралийской баскетбольной лиги

Звезда женской НБА Энджел Риз вошла в число владельцев мужского клуба австралийской NBL «Брисбен Буллетс».

Во вторник «Буллетс» объявили, что «всемирно известная баскетбольная икона и предпринимательница Энджел Риз присоединяется к группе владельцев клуба вместе с Джейсоном Левиеном и Беном Хааном».

Энджел отправилась с визитом в Австралию, где помимо прочего займется продвижением своих именных кроссовок от Reebok под названием Angel Reese 1. 

23-летняя Риз с момента прихода в WNBA в 2024 году в среднем набирала 14,7 очка и 12,6 подбора за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Чикаго жен
Брисбен
logoженская НБА
logoЭнджел Риз
чемпионат Австралии
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
"Всемирно известная баскетбольная икона" Энджел "Mebound" Ривз
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем