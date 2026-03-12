Энджел Риз стала совладельцем мужского клуба австралийской баскетбольной лиги

Энджел Риз стала совладельцем мужского клуба.

Звезда женской НБА Энджел Риз вошла в число владельцев мужского клуба австралийской NBL «Брисбен Буллетс».

Во вторник «Буллетс» объявили, что «всемирно известная баскетбольная икона и предпринимательница Энджел Риз присоединяется к группе владельцев клуба вместе с Джейсоном Левиеном и Беном Хааном».

Энджел отправилась с визитом в Австралию, где помимо прочего займется продвижением своих именных кроссовок от Reebok под названием Angel Reese 1.

23-летняя Риз с момента прихода в WNBA в 2024 году в среднем набирала 14,7 очка и 12,6 подбора за игру.