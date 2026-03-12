Демар Дерозан набрал 39 очков и обошел Тима Данкана по результативности за карьеру в НБА
Демар Дерозан вышел на 18-е место в истории НБА по очкам.
Защитник «Сакраменто» Демар Дерозан взял очередную планку в проигранном матче с «Шарлотт» (109:117).
Игрок набрал 39 очков (17 из 22 с игры, 5 из 5 с линии) и вышел на 18-е место по результативности в «регулярках» НБА за карьеру. Дерозан опередил Тима Данкана (26496).
Впереди него Доминик Уилкинс (26668).
Дерозан топовый скорер, уже столько лет держит свой уровень причём в разных командах. Главная, проблема, что не смог перестроиться вовремя и добавить в арсенал стабильный трёхочковый бросок.
Карри отстает на 50 очков. Уже много лет они идут друг за другом.
Эта дуэль не в пользу Карри, учитывая возраст и травмы
Они с одного драфта, у Кари средняя результативность выше. Тут трудно прогноз давать, это как спринтер и стаер. По итогу, да, скорее всего травмы решат, кто кого.
интересно, кто первый догонит Шака - Демар, Стеф или всё-таки Расти. шансы очень близки у всех.
