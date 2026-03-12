Демар Дерозан набрал 39 очков и обошел Тима Данкана по результативности за карьеру в НБА

Демар Дерозан вышел на 18-е место в истории НБА по очкам.

Защитник «Сакраменто » Демар Дерозан взял очередную планку в проигранном матче с «Шарлотт » (109:117).

Игрок набрал 39 очков (17 из 22 с игры, 5 из 5 с линии) и вышел на 18-е место по результативности в «регулярках» НБА за карьеру. Дерозан опередил Тима Данкана (26496).

Впереди него Доминик Уилкинс (26668).