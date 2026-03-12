25-й трипл-дабл (16+13+12) Николы Йокича в сезоне принес «Денверу» разгромную победу над «Хьюстоном»

Никола Йокич оформил 25-й трипл-дабл.

Центровой Никола Йокич и разыгрывающий Джамал Мюррэй ярко провели домашнюю встречу с «Хьюстоном». «Денвер» разгромил соперника со счетом 129:93.

Йокич оформил 25-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. У него 16 очков (6 из 12 с игры, 4 из 5 с линии), 12 подборов, 13 передач на 5 потерь, 5 перехватов и 1 блок-шот.

На счету Мюррэя 30 очков (11 из 21 с игры, 3 из 4 трехчочковых, 5 из 6 штрафных).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Много потерь, нет той легкости, как в чемпионский сезон, растолстел все-таки.
И с кистью явно проблемы: уже не швыряет правой ченез всю поляну после прдбора не опуская мяч вниз и не беря в 2 руки.
То есть с потерями five by five все же получился :)
Материалы по теме
Джамал Мюррэй получил травму в матче, где «Наггетс» впервые с ноября смогли выпустить оптимальную стартовую пятерку
7 марта, 05:47Видео
Джейлен Брансон был близок к трипл-даблу (42+8+9) после двух овертаймов в победной игре с «Денвером»
5 февраля, 06:15Видео
«Гонка за MVP». Топ-4 без изменений, Тайриз Макси поднялся в пятерку лучших
23 января, 17:44
Рекомендуем
Главные новости
Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»
17 минут назад
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
47 минут назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
55 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
57 минут назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
сегодня, 19:20Фото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 19:10
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026
35 минут назадФото
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
58 минут назадФото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
сегодня, 19:05
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Рекомендуем