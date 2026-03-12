Ник Янг о 83 очках Адебайо: «Кобе переворачивается в гробу. Набрав 81, я бы остановился»

Экс-игрок НБА жестко отреагировал на рекордный матч Бэма Адебайо.

Экс-игрок НБА Ник Янг раскритиковал центрового «Майами» Бэма Адебайо за стремление превзойти рекорд результативности Кобе Брайанта (81 очко) в матче с «Вашингтоном».

Адебайо исполнил 43 штрафных и набрал 83 очка, установив второй результат в истории НБА.

«К черту Бэма и «Уизардс». К черту все это дерьмо. Все эти ваши «рекорды созданы для того, чтобы их били»? Черт возьми, нет. Бэм хорош, но не настолько хорош, не на 83 очка. Кобе, наверное, сейчас переворачивается в гробу и думает: «Ты? Да ну вас к черту».

Вы же видели, как он стал стараться набрать еще больше, когда пересек отметку 70? Это было отвратительно.

Сядь на скамейку. Вы ведете с разницей в 30 очков. Если бы у меня было 81 очка, я бы остановился. Я бы не пытался встать на линию за минуту до конца, когда мы ведем с преимуществом в 30 очков», – произнес Янг.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Скорее Кобе в гробу переворачивается от того, как его окружение сошло с ума и использует его имя, чтобы принизить и очернить Адебайо. Эт точно..
Комментарий скрыт
Да забейте, сам Кобе то ни перед чем бы не остановился. Поэтому он и доходил до таких цифр, а вы только обсуждаете что да как.
20 декабря 2005 года Коби Брайант совершил историческое достижение, набрав 62 очка всего за три четверти в матче против «Даллас Маверикс» (итоговый счет 112:90). Он переиграл всю команду соперников, набравшую к тому моменту 61 очко, и не вышел на четвертую четверть
Да просто еле ноги таскал уже, а остальные-легенды и мифы озёрных Гендальфов
мозги так и не появились у Янга
Да-да-да, а Кобе вообще НИКОГДА не играл на свою статистику, ничего себе, всё только партнёрам по команде. Седьмая игра с Финиксом как доказательство
Ну так ты и не набирал столько.......
Так Кобе наоборот поддержал бы Бэм...
Какие-то упреки в "искусственном" побитии достижения Брайанта были бы уместны, если бы речь шла о Лейкерс. Какое до него дело другим клубам?
янг, сам то ты набирал 60, что бы знать, что потом делать?
А почему же тогда сами Кобе или Уилт не сели на скамейку, после набранных 70 очков? ...
Кто-нибудь, остановите уже Янга. Он уже на дурку полноценную наговорил
