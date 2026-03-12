«Не понимаю, что вы имеете в виду». Деандре Эйтон сухо общался с прессой после победы над «Миннесотой»
Раздраженный Эйтон сухо пообщался с прессой.
Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон ответил на вопросы журналистов после победного матча против «Миннесоты» (120:106) во вторник.
Подвергаемый в последнее время критике баскетболист не скрывал нежелания общаться с представителями СМИ, отвечая на вопросы односложно. Среди его реплик были: «Удачная формулировка», «Я просто играл» и «Хорошая коммуникация».
Эйтон завершил свою пресс-конференцию, пресекая вопрос о позитивном настрое «Лейкерс» после двух подряд побед над сильными соперниками: «Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю, что вы имеете в виду».
Деандре во вторник набрал 14 очков и 12 подборов при 7/11 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Он просто не понимает, о чем тренеры говорят