45+5+5 Кавая Ленарда принесли «Клипперс» крупную победу над «Миннесотой»
Кавай Ленард помог своей команде обыграть «Тимбервулвз».
«Клипперс» крупно обыграли «Миннесоту» на своей площадке – 153:128.
Матч прошел под знаком соперничества двух лидеров команд.
Кавай Ленард набрал 45 очков, 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата за 32 минуты на площадке. Форвард реализовал 15 из 20 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 9 из 10 штрафных.
Защитник «Тимбервулз» Энтони Эдвардс ответил 36 очками и 5 передачами на 5 потерь при 11 точных из 17 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 11 из 12 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
13 комментариев
Когда Кавай после трейда Бороды сказал, мол, всё кончено, он похоже имел в виду, что всё кончено для НБА
Вот это нормальный процент
Пожалуйста, не останавливайте эту МАШИНУ!
Если бы бросил 40 раз, побил бы вчерашний рекорд )
С цепи спутили, блин
Вот это бешеная эффективность ! Вот с таким процентом надо замахиваться на рекорды
Терминатор 3.
Он точно 3 из 8 трехочковых забил? По нарезке кажется все пять
6 из 9
