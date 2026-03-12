45+5+5 Кавая Ленарда принесли «Клипперс» крупную победу над «Миннесотой»

Кавай Ленард помог своей команде обыграть «Тимбервулвз».

«Клипперс » крупно обыграли «Миннесоту» на своей площадке – 153:128.

Матч прошел под знаком соперничества двух лидеров команд.

Кавай Ленард набрал 45 очков, 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата за 32 минуты на площадке. Форвард реализовал 15 из 20 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 9 из 10 штрафных.

Защитник «Тимбервулз» Энтони Эдвардс ответил 36 очками и 5 передачами на 5 потерь при 11 точных из 17 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 11 из 12 штрафных.