«Лейкерс» планируют предложить Остину Ривзу 5-летний контракт на 240 млн долларов (Lakers Daily)

Раскрыты детали будущего предложения «Лейкерс» Ривзу.

«Лейкерс » готовятся предложить защитнику Остину Ривзу 5-летний контракт на 240 миллионов долларов после открытия рынка свободных агентов этим летом. Об этом сообщает Ашиш Матур из Lakers Daily.

Отмечается, что «Лейкерс» «не боятся» потерять Ривза на фоне интереса других команд. У 27-летнего баскетболиста тесные отношения как со звездой «озерников» Лукой Дончичем, так и с главным тренером Джей Джей Редиком.

У Ривза есть опция игрока на следующий сезон на сумму 14,9 миллиона долларов. Он набирает 23,7 очка, 4,8 подбора и 5,5 передачи за игру в текущей регулярке и, как ожидается, сделает выбор в пользу заключения новой сделки.