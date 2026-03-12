«Лейкерс» планируют предложить Остину Ривзу 5-летний контракт на 240 млн долларов (Lakers Daily)

Раскрыты детали будущего предложения «Лейкерс» Ривзу.

«Лейкерс» готовятся предложить защитнику Остину Ривзу 5-летний контракт на 240 миллионов долларов после открытия рынка свободных агентов этим летом. Об этом сообщает Ашиш Матур из Lakers Daily. 

Отмечается, что «Лейкерс» «не боятся» потерять Ривза на фоне интереса других команд. У 27-летнего баскетболиста тесные отношения как со звездой «озерников» Лукой Дончичем, так и с главным тренером Джей Джей Редиком.

У Ривза есть опция игрока на следующий сезон на сумму 14,9 миллиона долларов. Он набирает 23,7 очка, 4,8 подбора и 5,5 передачи за игру в текущей регулярке и, как ожидается, сделает выбор в пользу заключения новой сделки.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
Я дожил до момента, когда Остин Ривз претендует почти на 50/год.
Ну и дела )
Ответ Ренат Губайдуллин
Ответ Ренат Губайдуллин
Ответ Ренат Губайдуллин
Ответ Ренат Губайдуллин
в ПО увидим цену его) она обычно на уровне 20ки)
Ахереть… Перебор. Это 48 млн в год.
По моему максимум 30ка
Ответ JonJones
Ахереть… Перебор. Это 48 млн в год. По моему максимум 30ка
27 млн получает Девин Васселл - 14-4-3.5
28 млн получает Ар Джей Барретт - 19-5.5-3.5
32 млн получает Эммануэль Куикли - 17-4-6
32 млн получает Джерами Грант - 19-3.5-2
33.5 млн получает Джейлен Грин - 15-3-2.5
38 млн получает Брэндон Ингрэм - 21-6-4

Линейка Ривза - 24-5-5
Входит в топ-25 лиги по очкам в среднем за игру (23 место), но не в сливающей команде, как, например Кейонте Джордж (24 место) и Майкл Портер (20 место), так что думаю будет справедливо сказать, что он топ-20 скорер лиги.

И хотя я сам считаю, что получать больше Дончича в среднем в год как-то чересчур жирно, на контракт в районе 40 млн он вполне себе наработал, таковы цены в современной НБА.
При всей любви к Остину, он и близко таких даенег не стоит. 150/5 это максимум, а тут 48 млн за сезон…
Печальное будущее у Лал, неиграбельный против нормальных команд в плейофф Ривс за 50 лямов. Ну Дончич без шансов на титул видимо
Накручивают ему цену, чтобы потестить его рыночную стоимость. Если никто не повторит, сбросят до 40, а то и меньше.
Ну не предложить контракт Остину ЛАЛ не может.
Чувак итак делал скидку ЛАЛ, показал свою лояльность. У них отличная химия с Лукой.
Зачем... Лучше бы в топ центра вкинули баблишка.
Ривз хорош именно за свои текущие деньги.. на огромном контракте он уже не представляет из себя что-то стоящее.
ага 23 очка в среднем и 14 миллионов)) Никто за такие деньги сейчас играть не будет. Тут минимум 40.
Чуть больше 40 сам Лука получает, у которого навыки на другом уровне совершенно. Не понимаю зачем нужен Ривз за 40.. Да, 23 очка(в регулярке), но он по сути топовый ролевик, Кэм Томас на максималках... который такие цифры тоже показывал, а потом его просто отчислили ))))) Вообщем всё покажет ближайший ПО. Если как всегда его результативность просядет, а в защите будут продолжать его выцеливать и набирать изи поинты, то не знаю какими сумасшедшими будут ЛАЛ если плюнут в него 40 миллионами и так и оставят. Идея sign and trade на Кесслера в Юту мне больше нравится..
Значит ЛеДед уйдет скорее всего...
Ну тут всё просто: не предложить нельзя, хотя и не очень хочется предлагать. В реулярке норм, а в ПО Безнадёга.ру, если канеш вдруг не начнёт феерить. Смотрим чё
Да где в ПО безнадега? Когда он прошлый ПО играл с травмой? А травма большого пальца ноги прилично так мешает броску
Все остальные плей-офф он отыграл великолепно, последний из-за травмы так себе
Он вполне заслуживает этих денег, хотя вероятно договорятся на 200 на 5 и будет отлично
