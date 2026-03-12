«Лейкерс» планируют предложить Остину Ривзу 5-летний контракт на 240 млн долларов (Lakers Daily)
Раскрыты детали будущего предложения «Лейкерс» Ривзу.
«Лейкерс» готовятся предложить защитнику Остину Ривзу 5-летний контракт на 240 миллионов долларов после открытия рынка свободных агентов этим летом. Об этом сообщает Ашиш Матур из Lakers Daily.
Отмечается, что «Лейкерс» «не боятся» потерять Ривза на фоне интереса других команд. У 27-летнего баскетболиста тесные отношения как со звездой «озерников» Лукой Дончичем, так и с главным тренером Джей Джей Редиком.
У Ривза есть опция игрока на следующий сезон на сумму 14,9 миллиона долларов. Он набирает 23,7 очка, 4,8 подбора и 5,5 передачи за игру в текущей регулярке и, как ожидается, сделает выбор в пользу заключения новой сделки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
Ну и дела )
По моему максимум 30ка
28 млн получает Ар Джей Барретт - 19-5.5-3.5
32 млн получает Эммануэль Куикли - 17-4-6
32 млн получает Джерами Грант - 19-3.5-2
33.5 млн получает Джейлен Грин - 15-3-2.5
38 млн получает Брэндон Ингрэм - 21-6-4
Линейка Ривза - 24-5-5
Входит в топ-25 лиги по очкам в среднем за игру (23 место), но не в сливающей команде, как, например Кейонте Джордж (24 место) и Майкл Портер (20 место), так что думаю будет справедливо сказать, что он топ-20 скорер лиги.
И хотя я сам считаю, что получать больше Дончича в среднем в год как-то чересчур жирно, на контракт в районе 40 млн он вполне себе наработал, таковы цены в современной НБА.
Чувак итак делал скидку ЛАЛ, показал свою лояльность. У них отличная химия с Лукой.
Ривз хорош именно за свои текущие деньги.. на огромном контракте он уже не представляет из себя что-то стоящее.
Все остальные плей-офф он отыграл великолепно, последний из-за травмы так себе
Он вполне заслуживает этих денег, хотя вероятно договорятся на 200 на 5 и будет отлично