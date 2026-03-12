Видео
1

35+6+6 Десмонда Бэйна помогли «Орландо» справиться с «Кливлендом»

Десмонд Бэйн стал самым результативным в игре с «Кавальерс».

«Орландо» обыграл «Кливленд» на своей площадке – 128:122. Главную роль сыграл защитник Десмонд Бэйн.

На его счету 35 очков, 6 подборов и 6 передач. Бэйн реализовал 12 из 19 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 9 из 10 штрафных.

Со стороны «Кавальерс» Джеймс Харден ответил 30 очками (11 из 16 с игры, 5 из 9 из-за дуги), 5 подборами и 8 передачами.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДесмонд Бэйн
logoОрландо
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДжеймс Харден
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Бэйн красава, после провального старта вернулся и тащит Орландо
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кто в НБА чаще всех получает блок-шоты
вчера, 09:10
Десмонд Бэйн исполнил танец Сэма Кэсселла после попадания в концовке
вчера, 05:08Видео
Диллон Брукс прошелся по звездам, которые стоят выше него в рейтинге НБА Топ-50: «Если бы я был в «Далласе», мы бы боролись за выход в плей‑офф»
9 марта, 16:16
Рекомендуем
Главные новости
Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»
17 минут назад
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
47 минут назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
55 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
57 минут назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
сегодня, 19:20Фото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 19:10
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026
35 минут назадФото
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
58 минут назадФото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
сегодня, 19:05
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Рекомендуем