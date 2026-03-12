Десмонд Бэйн исполнил танец Сэма Кэсселла после попадания в концовке

Десмонд Бэйн исполнил запрещенное празднование.

Защитник «Орландо » Десмонд Бэйн стал автором важного попадания в концовке матча с «Кливлендом » (128:122). За 20 секунд до завершения четвертой четверти он забросил 3-очковый, выведя флоридцев вперед 125:120.

Бэйн отпраздновал этот решающий бросок запрещенным в НБА танцем Сэма Кэсселла . Момент попал в трансляцию ESPN.

Лига считает такое празднование неприличным и штрафует баскетболистов за демонстрацию жеста.