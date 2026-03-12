«Очень коротко и мило». Майкл Джордан поздравил Бэма Адебайо с 83 очками

Бэм Адебайо рассказал о звонке Майкла Джордана.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо стал вторым самым результативным в одном матче игроком в истории НБА (83 очка).

Среди поздравивших его оказался легендарный Майкл Джордан.

«Майкл Джордан. Просто поздравил. Очень коротко и мило. Майк не любит болтать», – рассказал Адебайо.

Лучший результат в карьере Джордана – 69 очков. Адебайо отодвинул его на 17-е место по этому показателю.