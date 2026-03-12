«Очень коротко и мило». Майкл Джордан поздравил Бэма Адебайо с 83 очками

Бэм Адебайо рассказал о звонке Майкла Джордана.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо стал вторым самым результативным в одном матче игроком в истории НБА (83 очка).

Среди поздравивших его оказался легендарный Майкл Джордан.

«Майкл Джордан. Просто поздравил. Очень коротко и мило. Майк не любит болтать», – рассказал Адебайо.

Лучший результат в карьере Джордана – 69 очков. Адебайо отодвинул его на 17-е место по этому показателю.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Даже эмджей написал и поздравил, но для местных юзеров 83 очка это ни о чем 🙂
При том, что и Кобян бы точно так же поздравил, уверен. При всех своих закидонах, он был фанатом-трудягой и такого пахаря как Бэм отметил бы точняк.
и не написал, а позвонил
83 ? Он один был площадке ?
Нет. Остальные фолили, чтобы было время на получение фола в ответке.
Миша, успокойся уже, иди подлечи Степанчика и пусть он нашвыряет 90. Делов-то. Тока не говори что это ему не нужно, и он типа выше этого, никто не поверит
