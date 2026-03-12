Джейлен Брансон может присоединиться к сборной Ямайки, за которую уже играют братья Томпсоны и Пауэлл

Джейлен Брансон готов играть за экзотическую сборную.

Звезда «Никс» Джейлен Брансон готов присоединиться к национальной сборной Ямайки.

Бабушка и дедушка Брансона по материнской линии – ямайцы.

Разыгрывающий «Нью-Йорка » может присоединиться в ямайской команде к таким игрокам, как Осар и Амен Томпсоны, а также Норману Пауэллу. Ямайка, как сообщается, активно занимается привлечением других представителей НБА Скотти Барнса, Девина Васселла и Айзейи Стюарта .