  • Джейлен Брансон может присоединиться к сборной Ямайки, за которую уже играют братья Томпсоны и Пауэлл
Джейлен Брансон готов играть за экзотическую сборную.

Звезда «Никс» Джейлен Брансон готов присоединиться к национальной сборной Ямайки.

Бабушка и дедушка Брансона по материнской линии – ямайцы.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» может присоединиться в ямайской команде к таким игрокам, как Осар и Амен Томпсоны, а также Норману Пауэллу. Ямайка, как сообщается, активно занимается привлечением других представителей НБА Скотти Барнса, Девина Васселла и Айзейи Стюарта.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Forever
На бумаге выглядит неплохо если всех привлекут
вообще отлично! с удовольствием буду за них болеть, если пройдут на ЧМ или Олимпиаду!
Бандформирование)
