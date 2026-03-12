Джейлен Брансон может присоединиться к сборной Ямайки, за которую уже играют братья Томпсоны и Пауэлл
Бабушка и дедушка Брансона по материнской линии – ямайцы.
Разыгрывающий «Нью-Йорка» может присоединиться в ямайской команде к таким игрокам, как Осар и Амен Томпсоны, а также Норману Пауэллу. Ямайка, как сообщается, активно занимается привлечением других представителей НБА Скотти Барнса, Девина Васселла и Айзейи Стюарта.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Forever
4 комментария
На бумаге выглядит неплохо если всех привлекут
вообще отлично! с удовольствием буду за них болеть, если пройдут на ЧМ или Олимпиаду!
Бандформирование)
Reaaaaaaaal badman.
