  • Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США

Куинн Кук неудачно начал 2026 год.

32-летний защитник Куинн Кук является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс». Баскетболист играл в Китае и Пуэрто-Рико после окончания карьеры в НБА, а в этом году решил расширить географию своих выступлений.

Выбор оказался неудачным. Сначала сорвался контракт в Руанде. Команда отказалась от выступления в африканской лиге от НБА из-за осложнения отношений страны с США.

Следующим вариантом был Иран, игра в котором оказалась невозможной по причинам военного конфликта с американским участием.

«Первый раз для меня, когда баскетбол прекратился по политическим причинам. В жизни есть более важные вещи, чем игра.

Никогда не был в Африке, был рад такой возможности. Планировал взять мать и сестру в Руанду. Теперь остается только ждать.

Раньше никогда не понимал политику, но теперь приходится ей интересоваться, потому что она начала серьезно влиять на мою жизнь.

Пытаюсь понять, как строить карьеру за рубежом. Это сложнее, чем в НБА. Трудно найти постоянное место. Кидает по сторонам», – признался Кук.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
А что в Европе не попробовал? Не самый плохой игрок был, по скиллам вполне мог в еврокубке играть, а может даже и в ЕЛ
Ответ M@ster :-)
Не тянет. Был уже в нашем Локо. Всего лишь несколько игр и смешная статистика, собственно после этого и поехал гастролировать по миру. Соответственно по этому Руанда и Иран. Не, в Европе тоже можно, но в средняках и аутсайдерах не заплатят, за то что ты когда-то был чемпионом НБА. В Азии и Африке есть ещё лохи, на которых слово НБА, действует магическим образом.
Ответ Julius Nwosu
О_о, как-то пропустил это, видать вообще ничем не отметился
Материалы по теме
«Юта» интересуются Остином Ривзом (Эрик Пинкус)
10 марта, 14:41
«Рэпторс» просматривают Маркелла Фульца и могут подписать с ним контракт (Sportsnet)
10 марта, 08:14
Леброн Джеймс не заинтересован в переходе в «Голден Стэйт» (Lakers Daily)
10 марта, 05:19
Рекомендуем
Главные новости
Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»
16 минут назад
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
46 минут назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
54 минуты назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
56 минут назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
сегодня, 19:20Фото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 19:10
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
