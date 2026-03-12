Марк Кьюбан о назначении Харрисона в 2021-м: «Сейчас я об этом жалею, это была ошибка»

Марк Кьюбан честно оценил Нико Харрисона.

Экс-владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан во время интервью признался, что сейчас считает назначение Нико Харрисона на пост генерального менеджера техасского клуба в 2021-м году ошибкой.

Кьюбан: И вот мне написал наш генеральный менеджер Нико...

Журналист: Вы его наняли?

Кьюбан: Я его нанял.

Журналист: Жалеете?

Кьюбан: Сейчас можно сказать, что да, я об этом жалею, это была ошибка.