Марк Кьюбан о назначении Харрисона в 2021-м: «Сейчас я об этом жалею, это была ошибка»
Марк Кьюбан честно оценил Нико Харрисона.
Экс-владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан во время интервью признался, что сейчас считает назначение Нико Харрисона на пост генерального менеджера техасского клуба в 2021-м году ошибкой.
Кьюбан: И вот мне написал наш генеральный менеджер Нико...
Журналист: Вы его наняли?
Кьюбан: Я его нанял.
Журналист: Жалеете?
Кьюбан: Сейчас можно сказать, что да, я об этом жалею, это была ошибка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Трейд Луки, уничтожение франшизы, тренерских и медштабов - личная прихоть и нездоровое эго только одного человека.