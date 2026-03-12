Марк Кьюбан о назначении Харрисона в 2021-м: «Сейчас я об этом жалею, это была ошибка»

Марк Кьюбан честно оценил Нико Харрисона.

Экс-владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан во время интервью признался, что сейчас считает назначение Нико Харрисона на пост генерального менеджера техасского клуба в 2021-м году ошибкой.

Кьюбан: И вот мне написал наш генеральный менеджер Нико...

Журналист: Вы его наняли?

Кьюбан: Я его нанял.

Журналист: Жалеете?

Кьюбан: Сейчас можно сказать, что да, я об этом жалею, это была ошибка.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoДаллас
logoМарк Кьюбан
Нико Харрисон
logoНБА
Человек, который изменил всё
первый год абсолютно великий был, трейды кайри, пи джея и гэффорда за мешки картошки, пик Лайвли, потом видимо с ним что то случилось, и по итогу у луки полуразрушенная карьера и личная жизнь, а Лайвли щас можно карьеру завершать вместе с гэффордом
Там ассистент хороший был по трейдам, который ушел
Куда ушел? Кто это?
... "Сейчас можно сказать-да", .... Тогда можно было сказать-нет.
Не стоит перекладывать на себя ответственность за чужие косяки.

Трейд Луки, уничтожение франшизы, тренерских и медштабов - личная прихоть и нездоровое эго только одного человека.
В финал выходили, будто это плохо (когда следующий будет теперь - большой вопрос), да и до Луки обмены были очень даже. Мог бы и иначе сформулировать ответ.
