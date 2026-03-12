5

Келли Убре выбыл минимум на 2 недели из-за растяжения связок левого локтя

Келли Убре не сможет выйти на площадку в ближайшее время.

Форвард «Сиксерс» Келли Убре выбыл из состава минимум на две недели. У баскетболиста растяжение связок левого локтя.

Убре набирает 14,7 очка, 4,9 подбора, 1,7 передачи и 1,3 подбора за 32,4 минуты в нынешнем сезоне, отыграв 41 матч.

Игрок присоединился к Джоэлу Эмбииду, Тайризу Макси, Полу Джорджу, Джони Бруму и Адему Боне в списке недоступных игроков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
logoТайриз Макси
logoПол Джордж
травмы
logoКелли Убре
logoАдем Бона
logoДжони Брум
logoДжоэл Эмбиид
logoФиладельфия
logoНБА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Захожу в новости каждый день с ужасом.

Даже на багаже с Макси уверенно шли в районе 5-6 места.

Сейчас к концу вероятно подойдем 9-ми и будем играть с Шарлотт. Очередной сезон в топку)
Фила такими темпами и из плей-ин выпадет. А жаль, казалось, сможет в первом раунде если не удивить, то дать конкурентную серию. Может есть еще шансы.
Ответ Van
Выпасть из плей-инн будет сложновато, там огромный разрыв между 10 и 11-м местом
Ответ Владимир Кудрявцев
Там дефицит вроде меньше 10 побед. Но да, пожалуй, перегнул, что выпадут. Тем не менее, там Милоуки может ход набрать, если захотят плейин. А на пятерку Филы теперь без слез не взглянешь. В Кэма Пейна вселился дух Макси в прошлом матче, но не представляю, насколько его хватит.
Только подумал почему Нерсу прилетают такие проблемы и вспомнил фантастическое везение в походе Торонто за гайками)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
